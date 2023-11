AgSTEP: Millionenstadt Wien weitet landwirtschaftliche Vorranggebiete weiter aus

Neuer Entwicklungsplan weist trotz enormen Bevölkerungszuwachs zusätzliche Vorrangflächen für Landwirtschaft aus: 18ha mehr als 2014 – Stärkung der Stadtlandwirtschaft im Fokus der Stadt

Wien (OTS) - Mit dem Überschreiten der 2-Millionen Marke erreichte das rasante Bevölkerungswachstum in Wien erst kürzlich einen weiteren Meilenstein. Die Stadt stellt sich dieser Entwicklung mit massiven Investitionen in die Infrastruktur und einer weitsichtigen Weiterentwicklung in Sachen leistbaren Wohnraum und klimagerechter Stadtplanung. Trotz dieser Mammut-Aufgaben ist es im Zuge der Erstellung des zehnjährigen agrarstrukturellen Entwicklungsplans (AgSTEP) gelungen die landwirtschaftlichen Flächen im Stadtgebiet weiter auszubauen. Der AgSTEP 2024 wurde gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Wien erarbeitet und liegt nächste Woche sowohl dem Planungs- als auch dem Klimaausschuss des Gemeinderats zur Beschlussfassung vor.

Landwirtschaftliche Vorranggebiete erweitert

Der ausgearbeitete AgSTEP 2024 weist mit insgesamt 4878 Hektar Gesamtfläche künftig um 18 Hektar mehr an landwirtschaftlichen Vorranggebieten in Wien aus als noch der AgSTEP 2014, dem bisher gültigen Vorgänger.

Es ist ein klares Indiz für die Wirksamkeit und Effektivität dieses Entwicklungsplans, dass trotz prosperierender Stadtentwicklung das Ausmaß der landwirtschaftlichen Vorranggebiete seither nicht nur erhalten werden, sondern sogar geringfügig erweitert werden konnte. Mit der geplanten Integration des AgSTEP 2024 in den nächsten Stadtentwicklungsplan (STEP 2035) und der Genehmigung dieses Dokumentes durch die beiden Gemeinderatsausschüsse und den Gemeinderat ist gewährleistet, dass auf den Erhalt dieser landwirtschaftlichen Vorranggebiete besonderes Augenmerk gelegt wird.

Zum AgSTEP

Mit dem Agrarstrukturellen Entwicklungsplan für Wien (AgSTEP), der erstmalig im Jahr 2004 erstellt wurde und mit der Integration dieses Dokumentes in den Stadtentwicklungsplan (STEP), verfügt die Stadt Wien seit nunmehr fast 20 Jahren über ein wichtiges und bewährtes Raumordnungsinstrument zur Sicherung und Erhaltung der Wiener Landwirtschaftsgebiete. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Wiener Bäuerinnen und Bauern ihre landwirtschaftlichen Produkte weiterhin in hervorragender Qualität und Vielfalt erzeugen können.

