VP-Mahrer ad Wiener FPÖ: Untragbarer Politikstil, nicht nur zu Halloween

Herabwürdigen und Anpatzen des politischen Gegenübers ist die einzige Leistung der FPÖ - Unser Weg ist anders: Hinschauen statt Wegschauen und konstruktive Problemlösung

Wien (OTS) - „Das Problem ist nicht ein einzelner provokanter Tweet oder Fotomontagen von Bürgermeister Ludwig in den sozialen Medien – das Problem ist die offensichtliche Strategie der FPÖ, die dahinter liegt: Es geht nicht mehr um Inhalte, sondern rein um die Verachtung und Herabwürdigung des politischen Gegenübers“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer anlässlich der gestrigen Halloween-Kampagne der FPÖ. Die Arbeit der Wiener FPÖ bestehe daher offensichtlich nur mehr aus persönlichen Angriffen, Beleidigungen sowie monotonen und inhaltsleeren Rücktrittsaufforderungen.



Anstatt sich ernsthaft mit den Herausforderungen Wiens auseinanderzusetzen und nach Lösungen zu suchen, wird das politische Klima weiter vergiftet: „Das ist aus meiner Sicht völlig kontraproduktiv und gefährlich. Die Diskussion verschiebt sich damit weg von den Inhalten nur noch hin zum politischen Hickhack. Damit werden wir die Probleme in unserer Stadt nicht lösen können“, so Mahrer weiter.



Es sei höchste Zeit, dem unsachlichen politischen Schlagabtausch ein Ende zu setzen: „Wir werden weiter konsequent bei Problemen hinschauen und an Lösungen arbeiten – und dem politischen Gegenüber immer mit Respekt begegnen“, so Mahrer abschließend.



