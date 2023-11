Yadeas elektrisierende Enthüllung auf der EICMA 2023: Was wird erwartet

Mailand, Italien (ots/PRNewswire) - MAILAND, Italien, 1. November 2023 /PRNewswire/-- Yadea, der weltweit führende Anbieter von elektrischen Zweirädern, bereitet sich auf seinen sechsten Auftritt auf der EICMA 2023 vor, der weltweit führenden Motorradausstellung, die vom 7. bis 12. November stattfindet. Dieses Jahr markiert einen bedeutenden Meilenstein für Yadea mit beeindruckenden Produkten, innovativen Technologien und einer großen Ausstellungsfläche. Die mit Spannung erwartete Enthüllung seines neuesten Produkts und seiner bahnbrechenden Technologie ist für den Eröffnungstag der EICMA um 15:45 Uhr geplant.

Alternative Energie für nachhaltigen Transport muss auf der Messe im Rampenlicht stehen. Yadea hatte sein Debut auf der EICMA im Jahr 2015, als Elektromotorräder weltweit eine Seltenheit waren. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in elektrischen Zweirädern hat Yadea in den letzten sechs Jahren in Folge den prestigeträchtigen Titel als global führender Vertriebsmeister mit dem höchsten Jahresumsatz errungen. 2022 verkaufte 14,01 Millionen elektrische Zweirädern.

Das bemerkenswerte Wachstum von Yadea wird nicht nur auf seine Brancheneinblicke und seine umfangreiche Erfahrung zurückgeführt, sondern auch auf sein unermüdliches Engagement für technologische Innovation. Auf jeder EICMA-Ausstellung präsentiert Yadea neue Produkte und modernste Technologie, die ihr Engagement für die Erfüllung ihrer Versprechen unterstreichen und das schnelle Tempo der technologischen Innovation von Yadea demonstrieren. Im Jahr 2022 erhöhte Yadea seine F&E-Ausgaben um 31,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Zurzeit verfügt das Unternehmen über sechs Technologie- und F&E-Zentren, ein nationales Industriedesignzentrum und zwei nationale CNAS-Labore mit mehr als 1.000 F&E-Experten und mehr als 1.800 Patenten. Yadea hat sich dazu verpflichtet, die Innovation und Kerntechnologie von Elektrofahrzeugen zu meistern und die internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards einzuhalten, um der Welt überlegene grüne Lösungen für E-Mobilität zu bieten.

In diesem Jahr stellt Yadea wiederum ein mit Spannung erwartetes Produkt vor. Der Schleier der Spannung wird auf der Konferenz für neue Produkteinführungen am 7. November gehoben. Nichtsdestotrotz verkörpert das neue Produkt die Qualitäten Hochleistung, High-Tech und Intelligenz. Auf der EICMA des Vorjahres enthüllte Yadea KEENESS VFD und bot Leistung auf gleicher Höhe wie das 125 cm3 gasbetriebene Motorrad. Und wie wird das diesjährige Angebot aussehen und welche Durchbrüche werden es beinhalten? Um die Antworten zu entdecken, nehmen Sie an der Einführungskonferenz teil.

Mit seinem beeindruckenden Ausstellungsbereich von 800 m2 wird Yadea KEENESS mit neuen Designs und einer umfangreichen Produktreihe präsentieren, die sorgfältig entwickelt wurden, um benutzerorientierte Anforderungen, darunter leistungsstarke E-Motorräder, E-Mopeds, E-Roller, E-Bikes und E-Dreiräder, zu erfüllen. Besuchen Sie uns am Stand E52 in Halle 18 und begeben Sie sich mit Yadea auf eine aufregende Reise in die Zukunft der grünen Mobilität!

PR-Kontakt:

media @ yadea.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2257137/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yadeas-elektrisierende-enthullung-auf-der-eicma-2023-was-wird-erwartet-301971731.html