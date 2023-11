"Elektrotechnik funkt!" begeistert Wiener Schüler*innen und Jugendliche

Projekt legt Basis für Fachkräfte von morgen, Erfolgreiche waff-Workshop-Reihe wird 2024 weitergeführt

Wien (OTS) - Die Stadt Wien will bis 2040 klimaneutral werden. Der Weg dorthin ist in der "Raus aus Gas"-Strategie und der Sonnenstrom-Offensive festgelegt. Eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Bewältigung dieser Herausforderung sind die notwendigen Fachkräfte, unter anderem auch Elektrotechniker*innen, für die notwendige Energieumstellung.

Die Basis für zukünftige Elektrotechniker*innen wird in attraktiver Berufsorientierung gelegt. Deshalb hat der waff gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien und dem Verein ScienceCenter-Netzwerk die Workshop-Reihe "Elektrotechnik funkt!" ins Leben gerufen. In 15 Workshops für Schulklassen und Jugendliche bis 25 Jahre konnten junge Wiener*innen in die Welt der Elektrotechnik eintauchen und jede Menge praktische Übungen durchführen.

Gleichzeitig sind aktive Lehrlinge mit dabei, die als Role Models ihre Begeisterung für die Elektrotechnik mit den Workshop-Teilnehmer*innen teilen können und Einblick in den Berufsalltag geben. Damit wird das Berufsfeld der Elektrotechnik anschaulich und angreifbar dargestellt. Insgesamt haben heuer 180 Schüler*innen und Jugendliche die Workshops besucht. Angesichts des regen Interesses wird der waff "Elektrotechnik funkt!" auch im kommenden Jahr fortführen.

"Für die Klimaneutralität Wiens brauchen wir einen langen Atem und wir müssen an vielen Schrauben drehen. Eine davon ist die Ausbildung von Fachkräften: Daher wollen wir Schüler*innen und Jugendliche für Berufe mit enormen Entwicklungspotenzial wie die Elektrotechnik interessieren. Ich freue mich, dass die jungen Leute mit großer Begeisterung bei den Workshops dabei waren, bei vielen ist der Funke übergesprungen. Diese interessierten Schüler*innen von heute werden wir als Fachkräfte von morgen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten brauchen", so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Möglichkeiten der Elektrotechnik durch Workshops vermittelt

"Zu Beginn der Workshops hatten die Jugendlichen noch wenig Vorstellung von Elektrotechnik", so Aslihan Sasmaz, Vermittlerin des Vereins ScienceCenter-Netzwerk und Physikstudentin, "aber dann entwickelte sich viel Interesse und Motivation. Dabei ist uns wichtig, dass Jugendliche selbst ins Tun kommen und daraus Erkenntnisse gewinnen. Beim Nachbauen einer Wechselschaltung hatten einige zu Beginn großen Respekt vor dieser komplexen Aufgabe. Aber alle Zweiergruppen schafften es und waren danach sichtlich stolz darauf. Auch der Bau eines Windrades hat vielen Spaß gemacht, sodass sie unbedingt Rekorde brechen wollten, wer damit den meisten Strom erzeugen kann. Die Gespräche mit den Lehrlingen sorgten für zusätzliche Motivation, schon allein dadurch, dass vielen von den Jugendlichen nicht bewusst war, welche Berufe sich daraus ergeben und dass man bereits während der Lehre ein Einkommen hat."

Die Workshop-Reihe "Elektrotechnik funkt!" fand im Erlebnisraum des Gewerbehofs der Wirtschaftsagentur Wien in der Seestadt Aspern statt. Hier finden regelmäßig Schulworkshops statt, in denen Kinder in Forschung und Technologie eintauchen können.

