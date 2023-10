In memoriam Elmar Wepper im ORF: Drei Filme am 4. und 5. November in ORF 2

Spätwerke „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“, „Adel dich“ sowie „Ich trage dich bis ans Ende der Welt“

Wien (OTS) - Zum Ableben von Elmar Wepper („Unsere schönsten Jahre“, „Zwei Münchner in Hamburg“) ändert der ORF sein Programm und zeigt am 4. und 5. November 2023 in ORF 2 drei Spätwerke des Schauspielers:

Am Samstag, dem 4. November heißt es um 9.05 Uhr „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ (aus dem Jahr 2018) mit Elmar Wepper in der Titelrolle dieses Roadmovies. Um 10.55 Uhr folgt die Komödie „Adel dich“ (2011), in der Wepper in der Hauptrolle eines pensionierten Reporters zu sehen ist, der vor einer Lebenskrise steht. ORF III wiederholt den Film am 5. November um 18.40 Uhr.

Am Sonntag, dem 5. November, steht um 14.30 Uhr das Filmdrama „Ich trage dich bis ans Ende der Welt“ (aus dem Jahr 2010) auf dem Programm, in dem Wepper einen Vater spielt, der sich seiner Tochter (Ann-Kathrin Kramer) nach vielen Jahren wieder annähert, ehe das Schicksal zuschlägt.

