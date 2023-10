AKTIONÄRE DER TORONTO-DOMINION BANK VON 2015 BIS 2017 AUFGEPASST: Anhörung zur Genehmigung des Vergleichs wird abgehalten

Montréal (ots/PRNewswire) - Die Anwaltskanzlei Faguy & Co. gibt heute bekannt, dass der Superior Court of Québec für den 14. Dezember 2023 um 9:30 Uhr in 1 Notre Dame Street East, Montreal, Qc. in einem noch zu bestimmenden Raum eine Anhörung anberaumt hat, um den Vergleich zwischen allen Parteien des Sammelverfahrens mit dem Titel Majestic Asset Management and Turn8 Partners Inc. v. zu genehmigen. The Toronto-Dominion Bank, Aktenzeichen des Gerichts: 500-06-000914-180.

Wenn Sie am oder nach dem 3. Dezember 2015 Wertpapiere der Toronto-Dominion Bank erworben und einige dieser Wertpapiere bis zum 9. März 2017 gehalten haben, sind Sie wahrscheinlich berechtigt, an dem Vergleich teilzunehmen, sofern er vom Gericht genehmigt wird.

Der vorgeschlagene Vergleich sieht vor, dass die Toronto-Dominion Bank 22 Millionen CAD zur vollständigen und endgültigen Beilegung aller gegen sie gerichteten Ansprüche in diesem Verfahren zahlt, ohne dass die Toronto-Dominion Bank eine Haftung anerkennt. Der Vergleichsbetrag, abzüglich der Anwaltshonorare und -auslagen, der Verwaltungskosten und der Steuern, wird, sofern er vom Gericht genehmigt wird, gemäß einem vom Gericht genehmigten Verteilungsplan an die Kläger verteilt.

Die vorgeschlagene Vergleichsvereinbarung und weitere Informationen über den vorgeschlagenen Vergleich finden Sie unter https://www.faguyco.com/class-actions/toronto-dominion .

Mtre Maryam d'Hellencourt 514-285-8100