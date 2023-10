Aviso 09.11., 10 Uhr: Meilenstein - Das rein spendenfinanzierte tagesstationäre MOMO Kinderpalliativzentrum eröffnet

Wien (OTS) - Das MOMO Kinderpalliativzentrum bietet bald mehr Zeit und Raum für lebensverkürzt und lebensbedrohlich erkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien kostenlos an. Am 9.11. lädt MOMO die Medienvertreter:innen zur Pressekonferenz und Eröffnungsfeier des tagesstationären MOMO ZeitRaums in die Schulgasse.

MOMO begleitet seit seinem Start im Jahr 2013 über 500 Familien medizinisch, pflegerisch, therapeutisch und psychosozial sowie mit der ehrenamtlichen Hospizbegleitung. Der MOMO ZeitRaum bündelt nun als „Center of Excellence“ an einem Ort Wissen von Expert:innen aus verschiedenen Berufsgruppen – in örtlicher Nähe zu den Netzwerkpartner:innen AKH und St. Anna Kinderspital.

In Österreich ist am 1. Jänner 2022 das Hospiz- und Palliativfondsgesetz in Kraft getreten, mit dem in Summe 108 Millionen Euro dotiert wurden. Der MOMO ZeitRaum ist dennoch ausschließlich durch Spenden finanziert. Etwa ein Fünftel der mobilen Betreuung von MOMO wird vom Fonds Soziales Wien (FSW) gefördert. Bis heute kann MOMO jede hilfesuchende Familie kostenfrei unterstützen.

Zeitplan:

09.11.2023, Schulgasse 38, 1180 Wien

10:00 – 11:00 Pressekonferenz

11:00 – 13:00 Feierliche Eröffnung mit Sponsoren, Showkochen mit prominenten Gästen

13:00 – 18:00 Eröffnungsfeier + Möglichkeit für Interviews

Gesprächspartner:innen der PK:

Dr.in Martina Kronberger-Vollnhofer , MSc (Palliative Care), Leiterin & Kinderärztin von MOMO, Vorsitzende Dachverband Hospiz Österreich

, MSc (Palliative Care), Leiterin & Kinderärztin von MOMO, Vorsitzende Dachverband Hospiz Österreich Mag. Robert Oberndorfer MBA, Geschäftsführer CS Caritas Socialis

MBA, Geschäftsführer CS Caritas Socialis Mag. (FH) Klaus Schwertner , Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien Mag. Silvia Nossek , Bezirksvorsteherin Währing

, Bezirksvorsteherin Währing Helga Fenkart , Pflegemutter eines von MOMO betreuten Kindes

, Pflegemutter eines von MOMO betreuten Kindes Moderation: Bernhard Fellinger, Ö1-Journalist

Vertreter:innen der 4 Hauptsponsoren:

AEG , Martin Bekerle, Marketingleiter

, Martin Bekerle, Marketingleiter SONNENTOR – Manuela Raidl-Zeller, Geschäftsführerin

– Manuela Raidl-Zeller, Geschäftsführerin spusu Vienna Capitals – Mario Fischer Kapitän

– Mario Fischer Kapitän Rotary Club – Mag. Martin Eckel, Präsident Rotary Club Wien-Stadtpark & Dipl.-Ing. Paul Slatin, District Rotary Foundation Committee Chair

Prominente Gäste:

Moderatorin Nadja Bernhard, Schauspieler:innen Maria Köstlinger, Jürgen Maurer und Gregor Seberg; Moderatorin Kati Bellowitsch; Rennfahrerin und Moderatorin Corinna Kamper mit ihrem Partner und Profitänzer Danilo Campisi; Promifotografin Inge Prader, FK Austria Wien Sportdirektor Manuel Ortlechner und Dermatologin Kerstin Ortlechner, uvm.





