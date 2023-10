Familienbund: Väter in Österreich

Österreichischer Familienbund startet Online-Befragung zu Perspektiven von Vätern

Wien/St. Pölten (OTS) - Der Österreichische Familienbund setzt immer wieder Zeichen für Stärkung der Väter in der Familienarbeit. Bei einer österreichweiten Studie 2017, deren Endbericht: „Väterbeteiligung – Kein Orchideenthema mehr“ betitelt war. Dieser quantitativen Studie folgte 2019 eine qualitative Studie („Väter im Hürdenlauf“), um der Frage nachzugehen, wie die partnerschaftliche Erziehung nach der Scheidung respektive der Trennung funktionieren kann. Den 1. September erklärte der Familienbund zum „Tag der aktiven Väter“. Seither findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland eine große Straßenaktion statt.

Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier betont: "Wir setzen unsere Bemühungen fort und möchten herausfinden, inwieweit sich die Situation seit 2017 verändert hat. Väter in der Erziehungsarbeit sind längst kein Orchideenthema mehr, aber es gibt noch viel zu tun, um flächendeckend Partnerschaftlichkeit zu ermöglichen. Unser Ziel ist eine faire Aufteilung der Familienarbeit, die es Eltern ermöglicht, sowohl ihren familiären Verpflichtungen als auch ihrer beruflichen Karriere gerecht zu werden – und zwar in der Art und Weise, die für ihre Familie am besten geeignet ist, ohne Werturteile."

„Jetzt ruft der Österreichische Familienbund erneut alle Männer und Väter dazu auf, an einer Online-Umfrage teilzunehmen und uns ihre Einschätzungen zur partnerschaftlichen Elternschaft und ihrer Rolle als Vater mitzuteilen. Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen“, unterstreicht Baier.

https://www.familienbund.at/cms/2/service/umfrage-2023

