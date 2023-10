Verleihung des Arik-Brauer-Publizistikpreises 2023

Ehrung für Mirna Funk und Ahmad Mansour

Wien (OTS) - Am 16. November wird der Arik-Brauer-Publizistikpreis 2023 an die Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin Mirna Funk sowie den Psychologen und Autor Ahmad Mansour verliehen.

Mirna Funks viel besprochener Debütroman Winternähe erschien 2015 (Verlag S. Fischer), zuletzt veröffentlichte sie Who Cares! Von der Freiheit, Frau zu sein (dtv 2022). In pointierten Texten, veröffentlicht unter anderen in den Wochenmagazinen Zeit und Spiegel sowie in den Tageszeitungen Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung, beschäftigt sie sich oft mit jüdischem Leben, Antisemitismus und Israel.

Zu den Schwerpunkten von Ahmad Mansours Arbeit als Psychologe und seinen zahlreichen Interventionen in öffentliche Debatten zählen die Themen Radikalisierung, Islamismus, Integration und Antisemitismus. 2022 wurde ihm das deutsche Bundesverdienstkreuz verliehen.

Der Arik-Brauer-Publizistikpreis wird einmal jährlich vom Wiener Nahost-Thinktank Mena-Watch für fundierte Beiträge zur öffentlichen Debatte verliehen, die den Nahen Osten aus einer fairen und realitätsbezogenen Perspektive betrachten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen internationalen Jury bestimmt.

Den 2022 zum ersten Mal verliehenen Preis erhielten die Journalistin Ester Schapira und der Journalist Christian Ultsch, den Preis für sein Lebenswerk erhielt darüber hinaus der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann.



Für Anmeldungen oder Rückmeldungen zur Preisverleihung wenden Sie sich bitte bis 11. November 2023 an sabine.pribil@thespis.com oder telefonisch unter der Nummer +43/1/5124200.

Arik-Brauer-Publizistikpreis 2023

Datum: 16.11.2023, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Stadttheater Walfischgasse

Walfischgasse 4, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

MENA - Medienbeobachtungsstelle Naher Osten

Mag. Florian Markl

Wissenschaftlicher Leiter

0664/442 77 50

markl @ mena-watch.com

www.mena-watch.com