Regionale Betriebe weiter als „Mitarbeitermarke“ stärken

LH Mikl-Leitner: „Potenzial ist groß, immerhin sind hier 3.000 aktive Unternehmen beheimatet, die zusammen für rund 16.000 Arbeitsplätze sorgen“

St.Pölten (OTS) - Die LEADER-Region Bucklige Welt-Wechselland hat im Jahr 2020 mit der Umsetzung eines Projektes zur Etablierung einer regionalen Mitarbeitermarke begonnen – mit dem Ziel Betriebe zu unterstützen, neue Fachkräfte zu finden und diese auch zu halten. Aufgrund des großen Erfolges und der Nachfrage wird nun bis Ende Juli 2024 die Phase zwei umgesetzt, an der sich alle Betriebe aus der Buckligen Welt und dem Wechselland beteiligen können. „Das Potenzial ist groß, immerhin sind hier 3.000 aktive Unternehmen beheimatet, die zusammen für rund 16.000 Arbeitsplätze sorgen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Maßnahmen und Aktivitäten für das Vorprojekt wurden durch den Fachkräftemangel und die Corona-Pandemie stark beeinflusst. Daher ist die Nachfrage nach Möglichkeiten, sich am regionalen Arbeitsmarkt positiv zu präsentieren, wieder gestiegen. „Eine Bedarfsermittlung bei den teilnehmenden Unternehmen ergab weiterhin Interesse an der Etablierung einer regionalen Mitarbeitermarke“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die bisher gesetzten Maßnahmen sollen als Basis dienen, um weitere Aktivitäten zum Thema „Wo wir gemeinsam Leben und Arbeiten“ zu entwickeln. Digitalisierung sowie Netzwerk- und Informationsveranstaltungen sollen dabei auf die Stärken und die regionalen Angebote für den Arbeitsmarkt aufmerksam machen.

„Ziele des Folgeprojektes sind eine verstärkte Vernetzung mit regionalen Schulen und die Aufwertung regionaler Lehrberufe sowie der regionalen Identität im Bereich Wirtschaft. Außerdem soll eine Informationsdrehscheibe zum Thema Mitarbeitermarke entstehen“, erklärt Bürgermeisterin Michaela Walla, Obfrau LEADER-Region Bucklige Welt-Wechselland. Die Aktivitäten umfassen die konkrete Positionierung der Mitarbeitermarke „Wo wir gemeinsam Leben und Arbeiten“, die Initiierung des „Deine-Jobregion Pionierpreis“ für innovative Projekte zu Mitarbeiterschwerpunkten und Employer-Branding, einen Schwerpunkt mit Lehre sowie das Aufzeigen von Angeboten zum Thema regionale Mitarbeitermarke.

Die LEADER-Region Bucklige Welt-Wechselland hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beschlossen.

