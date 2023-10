Infrastrukturanbieter next layer eröffnet Cloud-Standort Frankfurt

Wien/Frankfurt (OTS) - Der österreichische Telekommunikations- und IT-Infrastrukturanbieter next layer erweitert seine Cloud-Services um einen zusätzlichen Standort in Frankfurt am Main. Damit ist das Unternehmen nicht nur mit mehreren redundanten Netzwerkknoten und einer Präsenz am Internetknoten DE-CIX, sondern auch mit seinen Infrastrukturdienstleistungen am deutschen Markt präsent.

Kunden haben dabei die Option, ihre Anwendungen compliance-konform dediziert in Deutschland oder Österreich zu betreiben, profitieren aber auch von den Möglichkeiten länderübergreifender Standortredundanz. Dabei können Daten lokal oder asynchron ins Nachbarland gespiegelt werden oder durch ein Backup von Deutschland nach Österreich gesichert werden, jeweils unter voller Kontrolle über den Speicherort.

"Damit erfüllen wir einerseits Bedürfnisse anspruchsvoller österreichischer Geschäftskunden nach erhöhter Standortredundanz, aber auch die Nachfrage deutscher Unternehmen nach lokaler Präsenz unserer Cloud-Services", freut sich Ing. Andreas Schoder, Director Cloud- und Managed Services bei next layer.





Über next layer

next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet Service Provider und Cloudanbieter, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverlösungen von Geschäftskunden entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. Das Portfolio wird verstärkt durch die next layer Cloud, welche zahlreiche Services wie virtuelle Server, Managed Kubernetes, oder Speicher- und Collaborationlösungen hochverfügbar an Standorten in Österreich und Deutschland bietet.

next layer ist ISO 27001-zertifiziert und mehrere Mitarbeiter sind ITIL-geprüft. Des Weiteren wurde der VIX- und DE-CIX-Partner als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und ist Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren. Weitere Informationen über next layer und ihre Cloud-Services finden Sie unter next layer Cloud.





