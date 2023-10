RHI Magnesita: Trading Update Q3 2023

RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen veröffentlicht heute die Quartalsergebnisse zum 30. September 2023 (Q3).

Weitere Fortschritte bei M&A-Aktivitäten

Am 3. Oktober 2023 schloss RHI Magnesita die Akquisition von P-D Refractories ab, einem europäischen Hersteller von hochwertigen Feuerfestprodukten auf Aluminabasis für industrielle Anwendungen in Prozessindustrien, mit einem Umsatz von 171 Mio. € im Geschäftsjahr 2022. Somit konnte der Konzern im Zuge der Strategie, Klein- und Mittelbetriebe in seinen Zielmärkten und Produktsegmenten zu konsolidieren, in den letzten 24 Monaten bereits neun Akquisitionen abschließen.

Geschäftsentwicklung Q3

Das bereinigte EBITA lag im dritten Quartal auf ähnlichem Niveau wie in den ersten beiden Quartalen, da durch die resiliente Preisgestaltung, die Vorteile infolge von strategischen Initiativen und M&A das geringere Absatzvolumen und die Fixkostenunterdeckung kompensiert werden konnten. Zudem konnte der Konzern seine operativen Kennzahlen im bisherigen Jahresverlauf kontinuierlich verbessern, was wiederum zu einem verbesserten Kundenservice sowie effektiverem Kostenmanagement führte.

Die Volumenentwicklung in Q3 spiegelte die üblichen saisonalen Faktoren wider, wobei die Kapazitätsauslastung der Werke im Durchschnitt bei 70 % lag, und entsprach den bisherigen Prognosen für das Absatzvolumen für das Gesamtjahr (vor M&A) von bis zu 5 % unter dem Wert von 2022. Die Volumenschwäche bei Stahl war, den lokalen Marktbedingungen entsprechend, in Europa, China und Südamerika am stärksten ausgeprägt.

Im Industrial-Bereich verzeichneten die Segmente Zement & Kalk sowie Nichteisenmetalle aufgrund der späteren Zyklen dieser Kundenindustrien die stärksten Preise. Die Feuerfest-Rohstoffpreise gaben im dritten Quartal nach, was auf potenziellen Preisdruck bei Endprodukten im vierten Quartal hindeutet.

Die EBITA-Marge des Konzerns war mit 11,2 % im dritten Quartal nach 11,6 % im ersten Halbjahr 2023 leicht rückläufig. Die Feuerfestmarge war weiterhin stark, wobei der Beitrag aus der vertikalen Integration mit 1,8 % erwartungsgemäß relativ gering ausfiel.

Ausblick

Bei einer normalen Visibilität der Auftragseingänge sind die Anzeichen für eine Nachfrageerholung im Jahr 2024 aufgrund der anhaltenden Schwäche der globalen Bauwirtschaft und einer Nachfrage im Bereich Automotive, die nach wie vor unter dem Vor-Pandemie-Niveau liegt, begrenzt.

Die Prognose für das bereinigte EBITA für das Gesamtjahr wird von 360 Mio. € auf mindestens 380 Mio. € erhöht, und zwar aufgrund der guten Performance, eines starken EBITA im dritten Quartal, M&A-Synergien, die die Ziele im bisherigen Jahresverlauf übertrafen, sowie eines saisonal bedingt höheren erwarteten Volumens für Q4 bei Zement und Kalk. Die aus M&A generierten Vorteile und operative Effizienzmaßnahmen werden das Ergebnis auch 2024 unterstützen und die schwache Nachfrage kompensieren.

Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita, zu den Ergebnissen: „Ich freue mich über die starke Performance von RHI Magnesita in einem schwierigen Umfeld für unsere wichtigsten Endmärkte. Wir profitieren aktuell von den strategischen Investitionen in die Senkung unserer Kostenbasis sowie die Optimierung unseres Produktionsnetzwerks in Verbindung mit verbesserter Planung sowie sorgfältigem Management unserer Assets in dieser nachfrageschwächeren Periode. Dank unserer Preisdisziplin konnten wir die EBITA-Margen auf über 11 % halten und somit die Auswirkungen des niedrigeren Produktionsvolumens auf unsere Fixkostenbasis kompensieren. Zudem konnten wir weitere Fortschritte in unserer M&A-Strategie erzielen und sechs Akquisitionen in den ersten neun Monaten dieses Jahres sowie insgesamt neun in den letzten 24 Monaten abschließen. Aufgrund des frühzeitigen Erfolgs der M&A-Integration und der konsequenten operativen und finanziellen Performance im bisherigen Jahresverlauf sind wir in der Lage, unsere EBITA-Prognose für 2023 auf mindestens 380 Mio. € zu erhöhen.“

Weitere Informationen zum Q3 Trading Update von RHI Magnesita finden Sie hier.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C in einer Vielzahl von Industrien, darunter Stahl, Zement, Nichteisenmetalle und Glas, unverzichtbar sind. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette, die vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und leistungsorientierten Gesamtlösungen reicht, bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt rund 15.000 MitarbeiterInnen an 47 Produktions-, 7 Recycling- sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten. RHI Magnesita strebt den Ausbau der Führungsposition in Bezug auf Umsatz, Größe, Produktportfolio sowie geografischer Präsenz an – insbesondere in jenen Regionen, die wirtschaftliche Wachstumsaussichten versprechen.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweitnotierung im prime market der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

