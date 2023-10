Die alemannische Wikipedia feiert 20. Geburtstag

Community ruft zum Aktionsmonat im November auf

Vorarlberg (OTS) - Es gibt nicht nur die großen Wikipedias, in vielen kleinen Ausgaben versuchen Autor*innen Wissen auch in diversen Dialekten und Mundart zu erhalten. Dazu gehört auch die alemannische Wikipedia, die am 13. November einen runden Geburtstag feiert.

Anlässlich des 20. Gründungstages hat deren Community den November zum Aktionsmonat deklariert und lädt am 19. November zu einem Treffen in Friedrichshafen ein. Die «als:Wikipedia», wie sie im Wikiversum gelistet wird, ist eine von 316 Sprachversionen der Wikipedia und hat zahlreiche spannende Geschichten und Artikel auf Lager.

Sie ist ein wunderbarer Fundus für eine Mundart, die über die Grenzen der Vorarlbergs hinaus bis ins Elsass, im Süddeutschen Raum und in Teilen der Schweiz gesprochen und gepflegt wird.

Heute umfasst alemannische Sprachversion einen engeren Kreis von vielleicht fünf bis zehn aktiven Autor*innen. Im Lauf der letzten 20 Jahre haben aber darüber hinaus Hunderte aus allen Gegenden des alemannischen Sprachraums Artikel beigetragen. So finden sich in der Alemannischen Wikipedia Artikel auf Vorarlbergerisch, auf Markgräflerisch, auf Schwäbisch, Züritüütsch, Bärndütsch oder Elsässisch.

Um mitzumachen muss man nur einen alemannischen, z. B. Vorarlbergerisch oder einen schweizerdeutschen, Dialekt können - mehr braucht es nicht.



