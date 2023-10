TourismusWissen-quarterly. 34. Ausgabe

Oft nur ernüchternde Zahlen zur Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Wie präsent ist Nachhaltigkeit im Unterricht an Österreichs Tourismusschulen? „Das Thema Nachhaltigkeit ist angekommen“, heißt es in einer Vollerhebung zur Verankerung von Nachhaltigkeit in österreichischen Tourismusschulen, die in der jüngsten Ausgabe des wissenschaftlichen Magazins für touristisches Know-how „TourismusWissen-quarterly“ exklusiv publiziert wurde.



20 von 21 Schulen sehen die Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit als recht intensiv oder zumindest relevant an, nur einmal lautet die Antwort „kaum“. Allerdings urgieren die beiden Autoren des Beitrags, der Direktor der Tourismusschulen Semmering, Mag. Jürgen Kürner und FH-Prof. MMag. Dr. Harald Friedl, FH Joanneum in Bad Gleichenberg, dass es ohne die stundentechnische Verankerung von Nachhaltigkeit im Lehrplan nur schwerlich gelingen werde, das Lehrpersonal höher zu qualifizieren, um die erworbenen Kompetenzen erfolgreich an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Nur an einer einzigen Schule werden dem Thema Nachhaltigkeit eigene Unterrichtsstunden gewidmet, sonst kommt diese überwiegend nur als „Querschnittsmaterie“ vor.

Nachhaltigkeit zieht sich auch sonst wie ein roter Faden durch die jüngste Ausgabe des Magazins. Etwa beim „Weg zur smarten Tourismusdestination“, der von Prof. Dagmar Lund-Durlacher (ZENAT Eberswalde) anhand des EU-Interreg-Projekts beleuchtet wird, oder bei einer Analyse der vom deutschen Bundesumweltamt beantragten Studie zur Nachhaltigkeit bei Reisen, die zum Schreck der Auftraggeber 2022 eine rückläufige Relevanz für die Reiseentscheidung offenbarte.

Neben dem regionalen wie thematischen Blick über den Tellerrand („Korallengarten Teneriffa: visionär oder sinnlos?“, „Der vernetzte Skischuh“) stehen weitere für Hotellerie und Destinationsmanagement praxisrelevante Studien an heimischen Universitäten im Mittelpunkt. Ausgesprochen lehrreich ist in der vorliegenden Ausgabe die Studie „Zur Bedeutung von Mitarbeiterunterkünften“, die von Prof. Stefan Nungesser, FH Kärnten, mit TeamHaus Kärnten erstellt wurde. 85 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich Einzelunterkünfte mit Bad, aber nur 51% der Betriebe können das auch anbieten. 63% erwarten kostenfreies WLAN, aber nur 45% bieten das.

Das sind nur einige der lesenswerten Artikel der aktuellen Ausgabe. Das seit neun Jahren von Fred Fettner und Thomas Reisenzahn herausgegebene Medium wird seit 2023 vom nunmehrigen Travel Industry Club Tourismus (TICT) getragen. Die Mitglieder des TICT bekommen TourismusWissen-quarterly ebenso regelmäßig wie zahlreiche Abonnenten. Über Kooperationen erhalten aber auch die Studierenden und Professoren an zahlreichen Hochschulen im deutschsprachigen Raum Einblick in das breitegestreute Wissensangebot des Magazins.

Näheres auch unter www.tourismuswissen.net bzw. www.clubtourismus.org.

