JA Solar behält die höchste AAA-Bewertung in der PV ModuleTech-Bankability-Rangliste

Peking, China (ots/PRNewswire) - PV Tech hat seine Bankability-Rankings für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht, wobei JA Solar erneut die höchste AAA-Bewertung erhielt, die auf der konstant soliden finanziellen Leistung, der kontinuierlichen technologischen Innovation und der äußerst zuverlässigen Produktqualität beruht. Das Unternehmen hat diese Bewertung nun schon mehrere Quartale in Folge erhalten, was seinen hohen Bekanntheitsgrad auf dem globalen PV-Markt unterstreicht.

Als einer der weltweit führenden Modulhersteller stellt das Unternehmen seit vielen Jahren hocheffiziente und qualitativ hochwertige Produkte her, um den vielfältigen Anforderungen seiner globalen Kunden gerecht zu werden. Die Module der DeepBlue-Serie erfreuen sich aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads, ihrer hohen Leistung, ihrer hohen Erzeugungskapazität und ihrer hohen Zuverlässigkeit bei Kunden in aller Welt großer Beliebtheit. Bis Ende Juni 2023 hatte JA Solar kumulativ 152 GW geliefert, davon 23,95 GW in der ersten Jahreshälfte, womit das Unternehmen an der Spitze der Branche steht.

Laut dem PV Tech-Bericht hat JA Solar mit seinen führenden technologischen Vorteilen den Fortschritt in der PV-Industrie vorangetrieben. Da der globale PV-Markt in die n-Typ-Ära eintritt, hat das Unternehmen DeepBlue 4.0 Pro auf den Markt gebracht, eine neue Generation von n-Typ-Hocheffizienzmodulen mit Bycium+-Zellen, SMBB und hochdichter Modulverkapselungstechnologie, die sich durch geringere Degradation, höhere bifaciale Stromerzeugung und verbesserte Hochtemperaturleistung auszeichnet. Die 72-Zellen-Version des Moduls kann eine Leistung von 630 W bei einem Wirkungsgrad von 22,5 % erreichen und ist damit eine der beliebtesten Lösungen der Branche.

JA Solar setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein und entwickelt weiterhin umweltfreundliche und kohlenstoffarme Produkte, wobei seine Mainstream-Module zu den ersten gehören, die von der französischen Prüforganisation Certisolis die Carbon Footprint-Zertifizierung erhalten haben.

