Einladung: Virtuelles Pressegespräch im Vorfeld des PHARMIG ACADEMY Rare Diseases Dialogs

„Wir sehen was, was Du nicht siehst“ – Drehscheibe Expertisezentren

Wien (OTS) - Expertisezentren leisten einen essenziellen Beitrag zur Behandlung von Betroffenen von seltenen Erkrankungen. Als spezialisierte Einrichtungen, die europaweit eng miteinander vernetzt sind, teilen sie das erforderliche Wissen über seltene Erkrankungen und darauf basierende Behandlungserfahrungen. Doch bis Patientinnen und Patienten an eines dieser Expertisezentren kommen, vergeht viel Zeit.



Wie können Expertisezentren weiter gestärkt und für Behandelnde und Betroffene sichtbar gemacht werden? Wie kann die Zuweisung von Patientinnen und Patienten an Expertisezentren sowie das Zusammenspiel mit anderen Institutionen verbessert werden? Welche Stellung nehmen diese Zentren im österreichischen Gesundheitssystem ein und was brauchen sie, um ihre essenzielle Rolle in der Versorgung der Betroffenen langfristig gewährleisten zu können?



Im Rahmen des virtuellen Pressegesprächs der PHARMIG ACADEMY haben Sie als Medienvertretende die Möglichkeit, dazu mit folgenden Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen:

Univ.-Prof. Dr. Susanne Greber-Platzer , MBA Leiterin für die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | Medizinische Universität Wien (MUW)

, MBA Leiterin für die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | Medizinische Universität Wien (MUW) Dr. Sylvia Nanz , Medical Director | Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende | PHARMIG Standing Committee Rare Diseases

, Medical Director | Pfizer Corporation Austria und stellvertretende Vorsitzende | PHARMIG Standing Committee Rare Diseases Dr. Erwin Rebhandl , Arzt für Allgemeinmedizin, Univ. Lektor am Institut für AM, JKU Linz | Präsident von AM plus, Initiative für AM und Gesundheit & Vorstandsmitglied der OBGAM

, Arzt für Allgemeinmedizin, Univ. Lektor am Institut für AM, JKU Linz | Präsident von AM plus, Initiative für AM und Gesundheit & Vorstandsmitglied der OBGAM Ing. Claas Röhl, Bakk.phil., Obmann | NF Kinder, Obmann | NF Patients United, Vorstandsmitglied von Pro Rare Austria & Vorstandsmitglied Allianz der onkologischen Patient:innenorganisationen

Moderation des Pressegesprächs: Peter Richter, PHARMIG

Datum: 6. November 2023, 11:00 Uhr, via Microsoft Teams

Dauer: ca. 45 Minuten



Anmeldungen bitte bei Peter Richter unter peter.richter @ pharmig.at. Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach der Anmeldung.



Über die PHARMIG ACADEMY: Die PHARMIG ACADEMY ist das Aus- und Weiterbildungsinstitut der PHARMIG, des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Sie bietet Seminare, Lehrgänge und Trainings zu allen Themen des Gesundheitswesens. Das Angebot orientiert sich an aktuellen Entwicklungen und richtet sich an alle, die Interesse am Gesundheitsbereich haben bzw. darin tätig sind. Das Format des RARE DISEASES DIALOG bietet allen Betroffenen, Interessierten und relevanten Akteuren eine offene Diskussionsplattform zu aktuellen Themen im Bereich der seltenen Erkrankungen.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige, parteipolitisch unabhängige Interessenvertretung der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Die rund 120 Mitgliedsunternehmen (Stand Oktober 2023) mit ca. 18.000 Mitarbeitern decken den heimischen Arzneimittelmarkt zu gut 95 Prozent ab. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

Sie sind herzlich eingeladen, darüber hinaus auch am Rare Diseases Dialog teilzunehmen. Die Hybrid-Veranstaltung findet am 6. November 2023 um 16:00 Uhr statt.

Datum: 06.11.2023, 11:00 - 11:45 Uhr

Ort: via Microsoft Teams, Österreich

