Herbstzeit, Erntezeit, Genusszeit in Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: „Vom Erntedankfest bis zum Martini-Gansl findet sich für jeden Geschmack etwas Besonderes“

St.Pölten (OTS) - Im Wander- und Kulinarikparadies Niederösterreich beeindruckt die herbstliche Natur mit ihren Farben und in den Gasthäusern setzen die Wanderer zum kulinarischen Höhenflug an:

Kürbis, Birnen und Trauben, Karpfen und Wild und noch vieles mehr sorgt für die verdiente Belohnung nach dem Wandertag. Niederösterreich gilt schon lange als Hochburg für Genießerinnen und Genießer, die Kulinarik ist geprägt von der Vielfalt der Landschaft und der Vielfalt an qualitätsvollen Produkten. Das gute Essen, die regionaltypischen Spezialitäten, die vielen edlen Weine und die herzliche Gastlichkeit, die auf die Gäste warten, sind weit über Niederösterreichs Grenzen hinaus bekannt und gefragt. Gerade im Herbst haben die Genießerinnen und Genießer in Niederösterreich Hochsaison.

„Vom Erntedankfest bis zum Martini-Gansl findet sich für jeden Geschmack etwas Besonderes – egal, ob bodenständige Küche mit regionalen Köstlichkeiten, aus dem Weinkeller oder frisch vom Feld – die niederösterreichischen Spezialitäten begeistern unsere Gäste“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die ‚weite Land Küche‘ verknüpfe das Beste aus Wirtshauskultur, Weinkultur und naturnaher Produktkultur und „setzt die landesweite Kulinarik-Strategie mit viel Geschmack und Know-how in die Praxis um“, so Mikl-Leitner.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ist überzeugt: „Viele Gäste kommen wegen der schönen Landschaft nach Niederösterreich, immer mehr aber auch, um typische Spezialitäten und Neues zu entdecken oder gute Weine zu verkosten. Bei unseren fein kuratierten Kulinarik-Entdeckertouren dient der Appetit als Kompass; in allen Tourismusregionen gibt es Ausflugs- und Urlaubsziele für Aktivurlauber und Gourmets, ausgesuchte Wandervorschläge liefert auch die Niederösterreichische Wirtshauskultur!“

Herbstliche Genusstouren durch Niederösterreich

Im Wienerwald beispielsweise steht die „Wiege der Heurigenkultur“. Selbstredend laden im Herbst Tage der offenen Kellertüre, Weinfeste oder im November der „Hütereinzug“ in Perchtoldsdorf zu einer „wandernden“ Genusstour mit Weinverkostung ein. In den Wiener Alpen wartet der „Herbstzauber in den Wiener Alpen“ mit geführten Wanderungen auf Wechsel, Rax und Semmering, auf den Schneeberg führt bis Mitte November auch die Schneebergbahn. Gruselige Halloween-Action gibt es in den nächsten Tagen auf Schloss Gloggnitz, in Reichenau a.d. Rax oder beim Eis-Greissler in Krumbach. Im Waldviertel ist das Motto u.a. „Wein gegen Essen“: Bei einer Entdeckertour spielt man selbst die Hauptrolle. Kamptaler Weine von experimentierfreudigen Winzern verwöhnen hungrige Wanderer ebenso wie bodenständige Klassiker aus der Mohn-Backstube. Im Mostviertel werden im Herbst 300.000 Birnbäume abgeerntet, von der frischen Frucht bis zum Birnensekt und kreativen Desserts stehen hungrigen Ausflüglern viele Genüsse zur Verfügung. Im Weinviertel heißt es unter anderem „Immer den Reben nach“ beim Weinwanderweg Retz bei familienfreundlichen Rundwanderungen durch Weinberge, an der bekannten Windmühle vorbei bis zum Retzer Erlebniskeller. Sechs von acht niederösterreichischen Weinbaugebieten liegen am Ufer der Donau – der (Wein)Herbst ist ein guter Grund, aber bei weitem nicht der einzige, genau jetzt auf Entdeckertour in diese Region zu kommen.

Alle Urlaubsideen und Entdeckertouren für Genießer online auf www.niederoesterreich.at/entdeckertouren-kulinarik.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse