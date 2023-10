Theater, Kabarett, Lesungen und mehr

Vom „Flussgang“ in Fischau bis zur „Ansichtssache“ in Schwechat

St.Pölten (OTS) - Am Freitag, 3. November, liest Robert Schindel ab 19.30 Uhr im Schloss Fischau aus „Flussgang", seinem neuen Gedichtband. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und buch @ amselbein.at bzw. www.schloss-fischau.at.

Gelesen wird am Freitag, 3. November, auch in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen, wo René Freund ab 19 Uhr aus seinem Roman „Wilde Jagd“ vorträgt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02252/57097, e-mail buch @ stoehrs-lesefutter.at und https://stoehrs-lesefutter.at.

Am Freitag, 3. November, packt auch Gregor Seberg im Wald4tler Hoftheater in Pürbach seine „Schatzkiste“ aus; der Kabarettabend beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Ebenfalls am Freitag, 3. November, kommt es ab 19.30 Uhr im Danubium Stadtsaal Tulln zur Niederösterreich-Premiere des neuen Programms von Martin Frank, „Wahrscheinlich liegt's an mir“. Wiederholt wird der Kabarettabend am Samstag, 4. November, ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk. Nähere Informationen und Karten für Tulln u. a. unter 02272/654940, e-mail office @ e-a.at und www.danubium.at sowie www.tullnkultur.at bzw. für Melk unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Die „Stadt:Kultur“ Baden präsentiert am Freitag, 3. November, im Hotel At the Park die Diskussion „Klima in der Krise. Ein Blick in die Zukunft“ mit Katharina Rogenhofer, Helga Kromp-Kolb und Klara König. Am Samstag, 4. November, spricht hier dann Univ.Prof. Dr. Leonhard Thun-Hohenstein über „Kinder und Resilienz. Was Krisen mit unseren Kindern machen und wie wir sie davor schützen“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Zudem steht am Sonntag, 6. November, ab 20 Uhr im Casino Baden die Diskussionsrunde „Heimat bist du toter Töchter“ mit Rosa Logar, Yvonne Widler und Stefan Pfandler zum Thema Femizide auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter www.stadt-kultur.at.

Am Samstag, 4. November, ist Gunkl mit seinem neuen Programm „Nicht nur, sondern nur auch“ zu Gast in der Bühne Mayer in Mödling: Beginn ist um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02236/24481, e-mail karten @ mauts.at und www.bühnemayer.at.

Im Stadttheater Mödling hingegen feiert am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr „Play Strindberg“ von Friedrich Dürrenmatt nach August Strindbergs „Totentanz“ in einer Inszenierung von Babett Arens Premiere. Folgetermine: 9. bis 11., 14. und 16. bis 18. November jeweils ab 19.30 Uhr bzw. 12. November ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02236/42999, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

Am Sonntag, 5. November, lädt das Festspielhaus St. Pölten in Kooperation mit der Bühne im Hof ab 18 Uhr unter dem Titel „Der Professor und der Wolf“ zu einem Abend mit Peter Filzmaier und Armin Wolf. Nähere Informationen unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

In Kooperation mit den Schreibakademien des Musik & Kunst Schulen Managements Niederösterreich wiederum veranstaltet „ARTSchmidatal“ am Sonntag, 5. November, ab 17 Uhr im Brandlhof in Radlbrunn den Nachmittag „Junge AutorInnen“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.art-schmidatal.at.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, steht am Sonntag, 5. November, ab 17 Uhr eine szenische Lesung mit den TAM-Autoren und –Autorinnen auf dem Spielplan, die heitere Kurzszenen aus der hauseigenen Dramatischen Schreibwerkstatt lesen. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Ebenfalls am Sonntag, 5. November, spielt Märchen für Fäden im Rahmen von „MiMiS Sonntag“ ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach für Kinder ab drei Jahren „Drache Funki und der goldene Hexenbesen“. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

„Der Improdienstag am Montag“ lautet das Motto am Montag, 6. November, in der Bar Taro in Bruck an der Leitha, wo die Improtagonisten ab 19.30 Uhr spontanes Theater ohne Sicherheitsnetz spielen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter www.kultur-bruck.at.

Schließlich bringen Bettina Bogdany und Bernhard Viktorin als Be-Quadrat von Montag, 6., bis Freitag 10. November, ihr Musikkabarett „Ansichtssache“ auf die Bühne des Theaters Forum Schwechat. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse