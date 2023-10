Senacor akquiriert Finanteq

IT-Dienstleister aus Polen für Mobile Banking und Full-Stack-Softwareentwicklung

Eschborn (ots) - Senacor Technologies AG wächst international und erwirbt das polnische Softwareunternehmen Finanteq S.A. Es ist die zweite Akquisition von Senacor innerhalb der letzten 24 Monate, sodass die Belegschaft auf mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wächst. Mit 140 Beratern entwickelt Finanteq Mobile App-Lösungen für führende Finanzinstitute und ergänzt damit optimal das bestehende Kunden- und Serviceportfolio von Senacor.

"Wir sehen großes Potenzial bei unseren Kunden für die Mobile- und Full-Stack Leistungen von Finanteq. Die Akquisition ist ein wichtiger Impuls, um international weiter zu wachsen", sagt Andreas Werner, Vorstand bei Senacor.

"Wir freuen uns, die Stärken beider Unternehmen zu vereinen und in eine gemeinsame Zukunft zu starten. Das breitere Leistungsangebot bietet viele neue Möglichkeiten für unsere Bestands- und Neukunden sowie für unsere Mitarbeiter", sagte Andrzej Sierpinski, CEO von Finanteq.

Finanteq ist seit Beginn der iPhone- und Android-Ära ein Vorreiter in der Entwicklung von Mobile Apps. Das Unternehmen hat eine hohe Reputation aufgebaut und pflegt langfristige Kundenbeziehungen zu Großbanken wie BNP Paribas, Santander, National Bank of Kuwait und mBank. In den letzten beiden Jahren konnte Finanteq den Umsatz mehr als verdoppeln und somit seine Präsenz erheblich ausbauen. Gemeinsam mit Senacor wird das Unternehmen den Wachstumskurs fortsetzen und neben dem Mobile App-Geschäft auch seine Full-Stack-Entwicklungskapazitäten weiter ausbauen.

Über Finanteq S.A.

Finanteq ist ein Softwareentwicklungsunternehmen mit Fokus auf Mobile Banking. Das Team von 140 erfahrenen Softwareentwicklern, Testern und Business-Analysten arbeitet mit namhaften Kunden in Polen und dem Nahen Osten zusammen.

Über die Senacor Technologies AG

Senacor ist ein IT-Dienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen im Bereich Banking, Insurance, Automotive und dem öffentlichen Sektor. Das Unternehmen unterstützt Kunden in der DACH-Region insbesondere bei großen Transformationsvorhaben. Senacor prognostiziert für 2023 einen Jahresumsatz von ca. 250 Mio. Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Richter

presse @ senacor.com