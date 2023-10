TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Coworking in Vorarlberg – Zusammenarbeit neu gedacht“

Am 5. November um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Jungen und Kreativen der Vorarlberger Wirtschaft arbeiten immer mehr in „Coworking-Spaces“ zusammen. In ehemaligen Textilhallen in Dornbirn treffen Menschen aus verschiedenen Kulturen aufeinander. Sie teilen sich nicht nur Meeting-Räume, Drucker, WLAN oder Tischfußball-Tisch. Synergien greifen ineinander, aus Ideen beim Stehtisch in der Küche werden Start-ups. Auf 3.500 Quadratmetern befinden sich im „GlessHub“ in Lustenau unter einem Dach vereint 20 Unternehmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Im „Coworking“ entstehen Störsysteme für Drohnen, smarte Textilien oder intelligente Bürostühle mit eingebautem Reservierungssystem für den eigenen Schreibtisch. In dieser TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg wird gezeigt, wie das kreative Arbeiten von Menschen unterschiedlichster Kulturen funktioniert und wo das „Coworking“ an seine Grenzen stößt.

„Coworking in Vorarlberg – Zusammenarbeit neu gedacht“ ist am Sonntag, 5. November 2023, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Stefan Krobath

Kamera: Mike Tavera, Dominik Winterholer, Manel Macià Arqué Schnitt: Rosa Natter

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

