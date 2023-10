ÖFB-Cup, Runde 3 live mit sechs Spielen in ORF 1 und ORF SPORT +

Am 1. November u. a. Konferenz Kapfenberg – LASK, Austria Wien – Austria Klagenfurt & Hartberg – Salzburg, Hauptabendspiel Amstetten – Rapid

Wien (OTS) - Von 31. Oktober bis 2. November wird das Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups ausgetragen. Der ORF zeigt insgesamt sechs Spiele live. Die Live-Berichterstattung beginnt am 1. November um 17.45 Uhr in ORF 1 mit einer Dreier-Konferenz: Bei Austria Wien – Austria Klagenfurt und Hartberg – Salzburg treffen Bundesligisten aufeinander, der LASK tritt beim Zweitligisten Kapfenberg an. Abgeschlossen wird dieser Cup-Tag um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dem Match von Rapid beim Zweitligisten Amstetten.

Am 2. November werden zwei weitere Partien live übertragen: Das Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten Altach und Blau-Weiß Linz ist um 17.45 Uhr in ORF SPORT + zu sehen. Um 20.15 Uhr folgt in ORF 1 das Grazer Stadtderby GAK – Sturm Graz.

Die Live-Übertragungen in ORF 1 und ORF SPORT +:

Mittwoch, 1. November, 17.45 Uhr, ORF 1: Konferenz (Moderation Christian Diendorfer, Experten Herbert Prohaska und Helge Payer) Kapfenberg 1919 – LASK (Kommentator Michael Pinter), Austria Wien – Austria Klagenfurt (Kommentator Boris Kastner-Jirka) und Hartberg – Salzburg (Kommentator Michael Bacher)

Mittwoch, 1. November, 20.15 Uhr, ORF 1: Amstetten – SK Rapid (Kommentator Daniel Warmuth, Co-Kommentator Roman Mählich, Experten Herbert Prohaska und Helge Payer, Moderation Christian Diendorfer)

Donnerstag, 2. November, 17.45 Uhr, OSP: Altach – Blau-Weiß Linz (Kommentator Thomas König, Moderator Thomas Österle)

Donnerstag, 2. November, 20.15 Uhr, ORF 1: GAK 1902 – Sturm Graz (Kommentator Oliver Polzer, Co-Kommentator Roman Mählich, Experten Herbert Prohaska und Roman Mählich, Moderation Christian Diendorfer)

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

