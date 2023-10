Österreichische Musik im ORF RadioKulturhaus in Live@RKH: Neuschnee, Elena Shirin und BAITS, Dirty Talons & Igel vs. Shark

Wien (OTS) - Die alternative Kammermusikband „Neuschnee“ präsentiert am Montag, den 6. November ihr neues Album „Der Lärm der Welt“ im ORF RadioKulturhaus. Am Mittwoch, den 15. November ist Sängerin und Multiinstrumentalistin Elena Shirin mit ihrer Band zu Gast im Großen Sendesaal. Beim letzten „Live@RKH“-Konzert des Jahres am Montag, den 11. Dezember sind gleich drei Bands zu hören: „BAITS“, „Dirty Talons“ und „Igel vs. Shark“.

„Neuschnee“, die Crossover-Kammermusikband rund um Multiinstrumentalist Hans Wagner, bereichert seit 15 Jahren die österreichische Musikszene. Am Montag, den 6. November (20.00 Uhr) präsentiert die Band im Rahmen von „Live@RKH“ das neue, vorerst letzte Album „Der Lärm der Welt“, das mit Witz, Poesie und Wortspielen auffällt. Feine Grooves, effektierter E-Bass und verspielte Vintage-Synthesizer erweitern die Klangwelt der Band in Richtung Verträumtheit und Melancholie, gleichzeitig brausen manchmal die Streicher wie von „Neuschnee“ gewohnt rockig auf.

Der Sängerin, Multiinstrumentalistin, Produzentin und audiovisuellen Künstlerin Elena Shirin geht es in ihrer Musik stets um das Reisen um die Welt und zu sich selbst. Ihre Songs sind Mantras zwischen Jazz, Soul und Electronic. Nach ihrer Solotour in den USA kehrte Shirin zurück nach Wien und erweiterte ihre Live-Auftritte um eine vierköpfige Band. Mit einer Fülle an Einflüssen von Poesie und filmischen Klanglandschaften bis hin zu energiegeladenen Beats, klassischer Musik, Jazz, Tribal-Rhythmen und Hip-Hop ist die junge Wienerin mit ihrer Band am Mittwoch, den 15. November (20.00 Uhr) in „Live@RKH“ zu erleben.

Am Montag, den 11. Dezember (20.00 Uhr) findet die ORF RadioKulturhaus-Reihe „Live@RKH“ zum letzten Mal in diesem Jahr statt und bringt drei österreichische Bands auf die Bühne: Die vierköpfige Band „BAITS“ schafft es, die rohe Energie vieler Indie-Bands der 1990er Jahre einzufangen und wagt sich gleichzeitig auch an den Pop heran. „Dirty Talons“ spielen Riffrock mit drei Gitarren, musikalisch stark beeinflusst von Bands wie Sheer Mag, Kvelertak, Thin Lizzy, Van Halen sowie Boston und Judas Priest. Gleichzeitig erinnern die durchdringenden Vocals teilweise eher an 80er-Jahre-Pop. Die Dreier-Rock-Combo „Igel vs. Shark“ rund um Lukas Reichhold, Julia Lorünser und Lukas Linschinger hat schon als Support vor AC/DC, Airbourne, Skunk Anansie und Flogging Mollys gespielt, jetzt rockt sie das ORF RadioKulturhaus. Der Eintritt für jedes dieser drei Konzerte beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

