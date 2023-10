Lotto: Die 3.333 Ziehung brachte einen Doppelmillionär aus OÖ

Wien (OTS) - Am Sonntag gab es eine ganz spezielle Lotto Ziehung, nämlich eine sogenannte Schnapszahl-Ziehung. Eine Schnapszahl besteht ja aus durchwegs gleichen Ziffern, und am Sonntag stand die 3.333. Ziehung von Lotto „6 aus 45“ auf dem Programm. Dabei ging es auch um einen Doppeljackpot mit rund 2,5 Millionen Euro, und die sicherte sich ein Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin aus dem Mühlviertel. Es war der fünfte von sechs Quicktipps, in dem die „sechs Richtigen“ standen, und der somit zum Erfolg führte.

Es handelte sich übrigens um die 21. Schnapszahl-Ziehung in der Lotto Geschichte, und die erste seit dem 26. Juni 2013, als damals zum 2.222. mal die „sechs Richtigen“ aus dem Trichter rollten. Bis zur nächsten Schnapszahl-Ziehung dauert es – bei derzeitiger Ziehungsfrequenz – wiederum etwa zehn Jahre.

Die beiden Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils mehr als 63.700 Euro wurden in Niederösterreich erzielt; einmal per Quicktipp und einmal per Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus war es am Sonntag ebenfalls eine Schnapszahl-Ziehung, denn hier rollten die Kugeln zum 666. Mal aus dem Trichter. Auch hier gab es einen Solo-Sechser, und der wurde per Quicktipp in Salzburg erzielt. Der Gewinn beträgt hier rund 281.400 Euro. Am Mittwoch geht es beim LottoPlus Sechser um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zum vierten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und damit steht am Mittwoch der dritte Vierfachjackpot des Jahres auf dem Programm. Dabei wird es um rund 900.000 Euro gehen.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Oktober 2023

1 Sechser, zu EUR 2.493.472,30 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 63.725,10 88 Fünfer zu je EUR 1.501,90 220 Vierer+ZZ zu je EUR 193,10 4.190 Vierer zu je EUR 59,10 5.636 Dreier+ZZ zu je EUR 18,80 68.576 Dreier zu je EUR 6,20 229.783 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 1 16 30 31 38 39 Zusatzzahl 24

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Oktober 2023

1 Sechser zu EUR 281.390,40 71 Fünfer zu je EUR 928,30 2.954 Vierer zu je EUR 19,90 46.816 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 6 14 22 30 38

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Oktober 2023

4fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 830.771,99 – 900.000 Euro warten 12 mal EUR 10.000,00 96 mal EUR 1.000,00 1.019 mal EUR 100,00 9.724 mal EUR 10,00 100.345 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 1 3 8 5 9 6

