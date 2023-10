Armenische Gemeinden in Wien, Genf und New York übergeben Protestbrief an UNO; Briefübergabe heute 17 Uhr

Wien (OTS) - Die armenischen Gemeinden in Wien, New York und Genf (allesamt Hauptsitze der Vereinten Nationen) schließen sich in einer gemeinsamen Aktion zusammen, um gegen einen skandalösen UNO-Bericht über Bergkarabach zu protestieren. Dieser Bericht verharmlost die Situation in Bergkarabach nach der ethnischen Säuberung, denen die ArmenierInnen zum Opfer fielen. Er lässt auch den Eindruck entstehen, dass der irreführende Bericht mit einer Spende des autoritären aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev an die UNO zusammenhängen könnte. In Wien findet die offizielle Briefübergabe an einen UN-Vertreter und die Kundgebung am Montag, den 30. Oktober 2023, pünktlich um 17 Uhr vor dem UNO-Gebäude (Gate 1, Mohammad - Asad - Platz) in Wien Donaustadt statt.

Wir laden Medienvertreter herzlich ein, an der Übergabe des Protestbriefes und der begleitenden Kundgebung teilzunehmen.



