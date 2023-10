Süßes oder Saures: Das sind Österreichs gruseligste Bezirke

willhaben hat ausgewertet, wo die Halloween-Hochburgen in Österreich zu finden sind

Bruck an der Leitha (NÖ), Innere Stadt (Wien), Gänserndorf (NÖ), Leopoldstadt (Wien) und Mariahilf (Wien) sind gemessen an der Anzahl der Halloween-Anzeigen im Verhältnis zur Einwohnerzahl die gruseligsten Bezirke Österreichs

Noch nie wurde in den ersten Oktober-Wochen so oft nach dem Stichwort „Halloween" gesucht wie heuer

Ob klassische Hexe, furchteinflößender Sensemann oder – so der diesjährige Trend aus den USA – Barbie im Halloween-Look: In den kommenden Tagen verspricht es wieder schaurig-schön zu werden. Ein Blick auf die willhaben-Plattformdaten verrät dabei, dass das Fest auch hierzulande zum jährlichen Fixtermin avanciert ist, denn: Die Stichwortsuchen rund um das Thema „Halloween“ sind auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz derzeit so häufig, wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Dies entspricht auch den Ergebnissen einer Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschafskammer Wien, wonach heuer 85 Prozent der jungen WienerInnen, und somit so viele Menschen wie noch nie, Halloween feiern wollen.

Vor allem Niederösterreich, Wien und das Burgenland sind im Halloween-Fieber

willhaben hat aus diesem Anlass in der vergangenen Woche ermittelt, wo die Halloween-Hochburgen in Österreich zu finden sind. Betrachtet wurde hierfür die Anzahl der Halloween-Anzeigen auf willhaben in Relation zur Einwohnerzahl im jeweiligen Bezirk. Passend zu den Ergebnissen der KMU Forschung Austria hat Ostösterreich auch hier die Nase vorn – und so verspricht es in diesem Jahr in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland besonders furchterregend zu werden.

Top 10-Bezirke Österreichs mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Bruck an der Leitha, Niederösterreich Innere Stadt, Wien Gänserndorf, Niederösterreich Leopoldstadt, Wien Mariahilf, Wien Oberpullendorf, Burgenland Donaustadt, Wien Simmering, Wien Mödling, Niederösterreich Wiener Neustadt (Stadt), Niederösterreich

Top 3-Bezirke im Burgenland mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Oberpullendorf Eisenstadt Neusiedl am See

Top 3-Bezirke in Kärnten mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Villach Klagenfurt am Wörthersee Hermagor

Top 3-Bezirke in Niederösterreich mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Bruck an der Leitha Gänserndorf Mödling

Top 3-Bezirke in Oberösterreich mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Wels-Land Wels Eferding

Top 3-Bezirke in Salzburg mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Hallein Salzburg Stadt Salzburg-Umgebung

Top 3-Bezirke in der Steiermark mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Voitsberg Leoben Leibnitz

Top 3-Bezirke in Tirol mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Reutte Innsbruck Imst

Top 3-Bezirke in Vorarlberg mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Feldkirch Bregenz Dornbirn

Top 3-Bezirke in Wien mit den meisten Halloween-Anzeigen in Relation zur Einwohnerzahl

Innere Stadt Leopoldstadt Mariahilf

Die besten willhaben-Fundstücke rund um das Gruselfest

Unter dem Suchbegriff „Halloween“ sind auf willhaben derzeit rund 10.000 Anzeigen zu finden – darunter auch diese gruselig-schönen Fundstücke:

Das Barbie-Fieber geht um und macht auch vor Halloween keinen Halt. Mit diesem einzigartigen Schwester Shelly Halloween Cosplay-Kostüm verwandelt sich der/die TrägerIn in eine Barbie-Krankenschwester.

Eingefleischten Horrorfilm-Fans wird Immortal Masks, ein Unternehmen aus den USA, das für die Filmindustrie Kostüme herstellt, ein Begriff sein. Aus ebendieser Schmiede stammt diese einzigartige Verkleidung, die zu Halloween garantiert für maximalen Gruselfaktor sorgt.

Wer derzeit kurzfristig plant, eine eigene Halloween-Party zu hosten, wird auf willhaben aktuell in Wels-Land fündig, wo eine umfassende Sammlung an Grusel-Equipment – von Skeletten über Girlanden bis hin zu Sägemessern – angeboten wird.

Wem die umfassende Halloween-Sammlung noch nicht genug ist, hat in der steirischen Landeshaupt die Chance, einen eigens für eine Halloween-Party angefertigten Sarg zu erwerben.

Morticia Addams zählt zu den wohl berühmtesten Hexen der Serien- und Filmgeschichte. Und so hat dieses Halloween-Kostüm in Kombination mit langen, schwarzen Haaren oder einer Perücke Jahr für Jahr hohen Wiedererkennungswert.

Auf all jene, die rund um Halloween keine halben Sachen machen, wartet dieses Pennywise-Kostüm, das einem von der geschnitzten Maske bis hin zu den Clown-Schuhen das Fürchten lehrt.

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist der gewünschte Artikel für das Halloween-Outfit nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. => Weitere Details zu PayLivery

Neue PayLivery-Möglichkeit: „Sofort kaufen“

Auf vielfachen Wunsch hat willhaben kürzlich die PayLivery-Option „Sofort kaufen“ realisiert. Anhand dieser Funktion können KäuferInnen die Ware direkt ohne klassische Kaufanfrage bezahlen. Preisverhandlungen sind hierbei nicht möglich. Es gilt der von VerkäuferInnen in der Anzeige angegebene Verkaufspreis.

