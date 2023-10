Pressekonferenz - AVISO: neue interdisziplinäre Digitaluniversität Linz (IDSA)

Positionierung, neuer Name, Ausblick 2024

Linz (OTS) - Am Montag, den 27. November 2023, präsentiert Gründungspräsidentin Prof. Stefanie Lindstaedt den neuen Namen der neuen Digitaluniversität in Linz und die ersten Ergebnisse des innovativen Premierensemesters „Founding Lab“. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf die weiteren Meilensteine in der Entwicklung der neuen interdisziplinären Universität.

Ihr Kommen bereits bestätigt haben der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Martin Polaschek und der Bürgermeister der Stadt Linz, Klaus Luger. Eingeladen ist zudem der Landeshauptmann von Oberösterreich, Thomas Stelzer.

Pressekonferenz: neue interdisziplinäre Digitaluniversität Linz (IDSA)

Datum: 27.11.2023, 10:00 - 10:45 Uhr

Ort: Ars Electronica Center, Deep Space 8K

Ars Electronica-Straße 1, 4040 Linz, Österreich

