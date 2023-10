Start für Hauptanmeldezeit für städtische Kindergärten

Online-Anmeldung von 1.November bis 31.Dezember 2023

Wien (OTS) - Am 1. November startet wieder die Hauptanmeldezeit für die städtischen Kindergärten in Wien. Wer für das Kindergartenjahr 2024/25 einen Platz in einem städtischen Kindergarten sucht, kann sich kommenden November und Dezember online anmelden. Alle Informationen gibt es im Internet unter www.kindergaerten.wien.at oder beim Infotelefon unter der Telefonnummer +43 1 277 55 55.

Der Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb der Hauptanmeldezeit ist nicht von Bedeutung. Die Plätze werden nach festgelegten Kriterien, wie beispielsweise der Berufstätigkeit der Eltern oder Geschwisterkindern, vergeben. Ende März erhalten Eltern Informationen zur Vergabe der städtischen Kindergartenplätze.

“Die Hauptanmeldezeit von 1. November bis 31. Dezember ermöglicht den Eltern und auch den städtischen Kindergärten die zeitgerechte Planung für das nächste Kindergartenjahr", betonen Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr sowie Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien–Kindergärten.

Zwtl.: Anmeldung in einem privaten Kindergarten

Vor der Anmeldung für einen elementaren Bildungsplatz in einem privaten Kindergarten benötigt jedes Kind eine Kund*innen-Nummer im Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder. Diese kann ebenfalls online unter www.kindergaerten.wien.at beantragt werden.

Mit der Anmeldung für einen Platz in einem städtischen Kindergarten erhält das Kind automatisch die benötigte Kund*innen-Nummer.

Zwtl.: Verpflichtendes Kindergartenjahr

In Österreich müssen alle Kinder im letzten Jahr vor Schuleintritt eine elementare Bildungseinrichtung besuchen. Die sogenannte „Kindergartenpflicht“ gilt für Kinder, die vor dem 2. September des jeweiligen Kalenderjahres fünf Jahre alt sind und den Hauptwohnsitz in Wien haben.



