Junges Football Talent wird in einer Saison Doppel Europameister

Wien (OTS) - Vor kurzem hat die Bundes-Sportorganisation Sport Austria bekannt gegeben, dass Noel Swancar für den Heeressport ausgewählt wurde. Mit 15 Jahren begann Noel für die Vienna Vikings Football zu spielen. Zur gleichen Zeit wurde Noel in der Vikings Football Academy trainiert. Schnell wurde er Stammspieler und eine wichtige Figur in der Verteidigung. Erste Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Schon in der ersten Saison 2019 wurde er mit der U15 der Vienna Vikings Österreicher Staatsmeister. Weitere Titel folgten in den nächsten Jahren, 2020 - U18 Österreichischer Vize-Staatsmeister, 2021 - U18 Österreichischer Staatsmeister, 2022 - U18 Österreichischer Staatsmeister und U19 Europameister, 2023 - Austrian Football League Österreichischer Vize-Staatsmeister.

2023 - U19 Europameister und Herren Nationalteam Europameister

Trotz der Niederlage in dem Finale der Austrian Bowl zeigte Noel Swancar eine außergewöhnliche gute Leistung. Dies blieb auch den Augen des Coachs vom Österreichischen Herren Nationalteam und vom Coach der Vienna Vikings für die ELF nicht unentdeckt. Noel wurde für die restliche Saison noch in das Team der Vienna Vikings in die höchste europäische Spielklasse sowie in das Herren Nationalteam berufen. In beiden Teams war sein Debüt mit einem Sieg erfolgreich. Als Kapitän der Defense war Noel auch maßgeblich daran beteiligt, dass die U19 wieder Europameister wurde.

Nächstes Jahr hat sich das österreichische Junioren Nationalteam auch für die Weltmeisterschaft in Kanada qualifiziert. Noel wird dort wieder seine Defense als Kapitän auf das Feld führen.

Noel ist der erste Österreicher welcher in einer Saison Doppel Europameister wurde.

Team Austria gratuliert Noel zu dieser denkwürdigen Leistung.

