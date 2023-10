Steirische Revolution, die die Welt der Maschinenprogrammierung auf den Kopf stellt!

So machen wir Industrie digital und erreichen mehr Effizienz und senken die Kosten - Qualifikation als Schlüssel der Zukunft.

Dobl (OTS) - Stellen Sie sich eine Industriewelt vor, in der Maschinen schneller, intelligenter und kosteneffizienter arbeiten. Eine Welt, in der der Mangel an Fachkräften kein Hindernis mehr darstellt und alte Maschinen zu neuem Leben erwachen. Dies ist keine Science-Fiction – dies ist das Versprechen der Selmo Technology GmbH aus der Steiermark.

Die heutige Industrie befindet sich an einem kritischen Wendepunkt: die Digitalisierung rückt unaufhaltsam voran, qualifizierte Techniker sind rar, und der Kostendruck steigt. Hier setzt Selmo an und bringt mit einem universellen Programmierstandard und neuer Methode frischen Wind in die Industrielle Automation.



"Die Zeit drängt und der Wandel wartet nicht. Mit unserer Methode stellen wir sicher, dass Unternehmen nicht nur Schritt halten, sondern der Konkurrenz meilenweit voraus sind", betont der Geschäftsführer der Selmo Technology GmbH.



Was bisher Wochen und Monate dauerte, wird nun in Tagen erledigt. Mitarbeiter können in kürzester Zeit zu Programmierexperten ausgebildet werden. Institutionen wie SZF, Campus02, TU München, BFI uvm. haben das Potenzial erkannt und sind bereits an Bord.



Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Selmo's "Retrofit"-Konzept gibt alten Maschinen eine digitale Zukunft, sodass sie den zukünftigen Anforderungen mehr als gerecht werden. Ein revolutionärer Algorithmus transformiert Prozessmodelle automatisch in Steuerungsprogramme – fehlerfrei und in Rekordzeit.



"Wir stehen am Rande einer industriellen Renaissance. Unternehmen, die jetzt nicht handeln, riskieren, den Anschluss zu verlieren", warnt der Geschäftsführer.



Namhafte Partner und Betriebe setzen bereits auf Selmo – eine Entscheidung, die sich auszahlt. Die Frage ist nicht, ob Unternehmen sich dieser Revolution anschließen sollten, sondern wann.



Die Botschaft von Selmo ist klar und eindringlich: Wer in der digitalen Zukunft mithalten möchte, kommt an uns nicht vorbei. Handeln Sie jetzt und sichern Sie sich Ihren Platz an der Spitze der Industrie 4.0 und zahlen Sie nicht weiter die Rechnung für unzureichende Programmierung!



Für nähere Einblicke und Zusammenarbeit besuchen Sie unsere Website (selmotech.com) oder treten Sie direkt mit uns in Kontakt.



Jetzt - auf Nummer sicher gehen! Mit dem Selmo Standard überlassen Sie nichts dem Zufall und haben eine Lösung für die Digitalisierung im Maschinenpark. Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

einfach @ selmo.at

+43 664 5349472