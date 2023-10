Ehemaliger Bundesratspräsident Helmut Kritzinger verstorben

Der 95-Jährige war bis vor Kurzem politisch aktiv

Wien (PK) - Helmut Kritzinger, Mitglied des Bundesrats von 2002 bis 2008, ist gestern Samstag, am 28. Oktober 2023, im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Tiroler ÖVP-Politiker war im ersten Halbjahr 2008 Präsident des Bundesrats.

"Helmut Kritzinger war bis zuletzt politisch für Österreich im Einsatz", sagte heute Sonntag Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. "Besonders hat er sich für die Anliegen Südtirols eingesetzt und für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren. Mein tief empfundenes Beileid gilt in diesen schweren Stunden seinen Hinterbliebenen."

Helmut Kritzinger, am 15. August 1928 in Sarnthein in Südtirol geboren, besuchte nach der Matura die Lehrerbildungsanstalt und war von 1953 bis 1958 Volksschullehrer. Danach wurde er Journalist und war zuletzt Sekretär im Sozialbereich des Tiroler Seniorenbundes. Politisch aktiv war er ab 1953, unter anderem als Obmann der Südtiroler Volkspartei im Sarntal. Mitglied des Gemeinderats in Innsbruck wurde er 1983 und blieb es bis 2018. Ab 1972 war er Bezirksobmann des Seniorenbunds Innsbruck und von 1997 bis 2019 Landesobmann des Tiroler Seniorenbundes.

Helmut Kritzinger war unter anderem Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich und des Verdienstkreuzes des Landes Tirol. (Schluss) red

