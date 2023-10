Integration und Diversität: Ein Jahr Community Kommunikator*innen

Ein Dialog-Projekt für ein besseres Wien

Wien (OTS) - Vor einem Jahr startete das Projekt „Community Kommunikator*innen“ der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien. Davor gab es zwei Aufrufe an alle Wiener*innen, sich für ein gutes Zusammenleben in der Stadt zu engagieren. Fast 170 Menschen haben sich seitdem gemeldet, um für einen Austausch zwischen der Stadt und unterschiedlichen Zuwanderungsgruppen zu sorgen.

"Ich möchte mich herzlich bei allen Community Kommunikator*innen bedanken. Diese Initiative ist ein kleines Puzzle-Stück vom großen Bild der Integration. Eure ehrenamtliche Arbeit ist ein wichtiger Teil des gemeinsamen Lebens in der Stadt. Weiterbildung und Austausch stehen hierbei im Mittelpunkt, sowie auch die Werte-Vermittlung. Die Community-Kommunikator*innen werden im Laufe der Zeit außerdem zu einem wichtigen Bindeglied zwischen der Stadt und den Gemeinschaften. Nochmals ein Dankeschön an die Community Kommunikator*innen für die wertvolle Arbeit!", sagt Integrationsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

80 Veranstaltungen, unzählige Begegnungen

Seit dem Projektstart im Oktober 2022 organisierten die Community Kommunikator*innen gemeinsam mit Mitarbeiter*innen der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien fast 80 Veranstaltungen, u.a. in den Sprachen Türkisch (zum Beispiel: Entwicklungspsychologie bei Kindern), Arabisch (Gesundheitswesen für werdende Mütter), Rumänisch (Romanian Women in Business) und Farsi (Arbeiternehmerveranlagung). Je nach Bedarf der Communities wurden weitere Vorträge, Workshops oder Austauschtreffen zu spezifischen Themen initiiert.

Elf Workshops auf Deutsch und Portugiesisch hat Delvina Marta De França Publić im vergangenem Jahr für die brasilianische Community in Wien organisiert: „Es gibt einen großen Bedarf an Austausch und Informationen. Für die Menschen ist es von großer Bedeutung, gesicherte Informationen zu bekommen. Das ermöglicht die Kooperation mit der Stadt Wien.“

Begleitung und Vernetzung

Für die Community Kommunikator*innen bietet die Stadt Wien maßgeschneiderte Fortbildungsveranstaltungen an. Themen wie Demokratie, Menschenrechte, Antidiskriminierung aber auch Vereinswesen, Eventmanagement und Veranstaltungswissen werden abgedeckt. Begleitend gibt es regelmäßige Vernetzungscafés für den Austausch zwischen den Community Kommunikator*innen und den Mitarbeiter*innen der Stadt Wien. Außerdem ist eine freiwillige Teilnahme an Praktikumstagen in der Stadt Wien Abteilung Integration und Diversität (MA 17) möglich.

„Ich habe im vergangenen Jahr viel über die Stadt gelernt – bei Fortbildungsveranstaltungen, aber auch bei meinem Praktikum. Das hat mir einen Blick von innen ermöglicht. Dieses Wissen und diese Erfahrungen möchte ich mit der griechischen Community in Wien teilen. Wer über Rechte und Pflichten Bescheid weiß und weiß wie die Stadt funktioniert, kann sich rasch orientieren und fühlt sich wohl“, erzählt der Community Kommunikator Konstantinos Apostolopoulos. Das Projekt „Community Kommunikator*innen“ wird weiter fortgesetzt und die Planungen für die nächsten Veranstaltungen laufen bereits.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze abrufbar unter: https://www.wien.gv.at/presse/bilder

Mehr zum Projekt: https://www.wien.gv.at/menschen/integration/zusammenleben-communities.html

