Panama wird offiziell von der Grauen Liste der FATF gestrichen

PANAMA-STADT (ots/PRNewswire) - Erwartungen zufolge wird diese Ankündigung zu mehr ausländischen Investitionen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Land beitragen

Mit einer bedeutenden Entscheidung mit positiven Auswirkungen auf die internationale Finanzgemeinschaft und die panamaische Wirtschaft hat die Financial Action Task Force (FATF) heute Panama von ihrer Grauen Liste gestrichen. Diese Bekanntgabe erfolgt im Anschluss an eine Plenarsitzung der FATF in Paris, Frankreich, bei der festgestellt wurde, dass die Republik Panama ihr System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestärkt und wesentliche Vorschriften und Maßnahmen umgesetzt hat, durch die das Land einen großen Fortschritt auf dem Weg zu internationaler Transparenz erzielen konnte.

Als Reaktion auf die Streichung Panamas von der Grauen Liste der FATF gab Panamas Außenministerin, Janaina Tewaney, folgende Erklärung ab:

„Nachdem wir im Juni 2019 auf die Graue Liste der Financial Action Task Force (FATF) gesetzt worden waren, trat unsere Regierung im Juli desselben Jahres ihr Amt mit dem festen Willen an, ein robusteres Framework zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzurichten und ein transparenteres Finanzsystem zu fördern. Seitdem hat Panama erfolgreich mehrere strategische Maßnahmen umgesetzt, die darauf abzielen, unseren Rechts- und Regulierungsrahmen zu konsolidieren, um den Kampf gegen Geldwäsche zu verstärken und die Transparenz unseres Finanzsystems nach internationalen Standards zu verbessern. Mit der Streichung Panamas von der Grauen Liste der FATF sind diese erheblichen Anstrengungen heute von der internationalen Gemeinschaft anerkannt worden. Auf diesen Moment haben wir viele Jahre hingearbeitet."

Zu den Vorteilen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gehören:

Wachstum ausländischer Investitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen: Mit der Anerkennung der Fortschritte, die das Land bei der Prävention von Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erzielt hat, ist mit einem Anstieg der Auslandsinvestitionen zu rechnen. Dies wird den Tourismus, den Handel und die Schaffung von Arbeitsplätzen ankurbeln und neue Chancen im Land eröffnen. Besser zugängliche Kreditlinien: Günstigere und erweiterte Kreditlinien werden Privatpersonen und Unternehmen zugute kommen, die eine Finanzierung suchen. Verbesserte Beziehungen zu internationalen Korrespondenzbanken: Die Beziehungen zwischen den lokalen Banken Panamas und ihren internationalen Korrespondenzbanken werden sich erheblich verbessern. Die grundlegenden Verbindungen, die für Finanzoperationen erforderlich sind, werden gestärkt. Weniger Druck auf dem Finanzsystem: Durch den Wegfall des Drucks, der mit den Sonderprüfungen verbunden ist, kann Panamas Finanzsystem effektiver und mit größerem Vertrauen arbeiten. Vorteile für die Versicherungs- und Wertpapierbranche: Die Streichung Panamas von der Grauen Liste wird weltweit führende Rückversicherer anziehen, die sich in Panama niederlassen und den lateinamerikanischen Markt bedienen können.

Die Streichung Panamas von der Grauen Liste der FATF stellt einen entscheidenden Meilenstein in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes dar. Ministerin Tewaney äußerte sich auch zu den künftigen Auswirkungen der Entscheidung für Panama und erklärte:

„Die Streichung Panamas von der Grauen Liste rehabilitiert Panama als attraktives, stabiles und sicheres Ziel für ausländische Investitionen. Panama kann auf eine in der Region unübertroffene Erfolgsbilanz beim Aufbau wichtiger Geschäftsbereiche verweisen – von Finanzdienstleistungen über die maritime Industrie bis hin zu Logistik und Schifffahrt. Als eines der führenden Investitionsziele in Lateinamerika begrüßt Panama das anhaltende Interesse internationaler Unternehmen aus einer Vielzahl von Sektoren. Die Regierung von Präsident Cortizo ist weiterhin bestrebt, das Erbe höchster internationaler Standards zum Nutzen aller Panamaerinnen und Panamaer sowie der internationalen Gemeinschaft zu pflegen."

Weitere Einzelheiten zu dieser Ankündigung, einschließlich der durchgeführten Maßnahmen, finden Sie hier in der Pressemitteilung des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen.

Rückfragen & Kontakt:

Medienanfragen:

Medienanfragen richten Sie bitte an Kate Cigna unter kate.cigna @ edelmanega.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/panama-wird-offiziell-von-der-grauen-liste-der-fatf-gestrichen-301970637.html