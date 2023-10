Einladung: Einweihung des Denkmals von Atatürks Bildhauer Heinrich Krippel im 100. Jubiläumsjahr und Tag der Republik Türkei

Wien (OTS) - Anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung der modernen säkularen Republik Türkei am 29. Oktober 1923 wird auf dem Wiener Friedhof Ober St. Veit das von der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich (TKG) gestiftete neue Denkmal des Bildhauers Heinrich Krippel, auch bekannt als Atatürk-Bildhauer, eingeweiht.



Nachdem das Grab von Heinrich Krippel im Jahr 2015 verkauft wurde, da es keine lebenden Verwandten mehr gibt, die für die jährlich anfallenden Grabkosten aufkommen können, hat sich die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) entschlossen, anlässlich des heurigen 100. Geburtstages des Bildhauers Atatürk - der in den Jahren 1926-1937 in seiner Galerie in der Auhofstraße seine sieben brillanten Denkmäler schuf - dessen letzte Ruhestätte an der gleichen Stelle seines ehemaligen Grabes ohne Fremdfinanzierung neu zu errichten. Anlässlich der Fertigstellung der Grabstätte am 29.10.2023 wird es eine kurze Zeremonie mit Gebeten und einer Schweigeminute geben.



Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, wir laden Sie herzlich zur Einweihung des völkerverbindenden Grabdenkmals des österreichischen Bildhauers und Künstlers Heinrich Krippel (1883 in Wien; 1945 ebd.), auch Atatürk-Bildhauer genannt, anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung der modernen säkularen Republik Türkei ein.



