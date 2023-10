tag eins bleibt: Das Magazin für Veränderung verändert sich

In den letzten drei Wochen hat tag eins 150 neue Mitglieder dazu gewonnen - Nun erfolgt eine Neuausrichtung im Hinblick auf die verfügbaren finanziellen Ressourcen

Uns ist in erster Linie wichtig, unserer Community auch zukünftig qualitativ hochwertigen und hintergründigen Journalismus zu liefern Dominik Ritter-Wurnig, tag-eins-Gründer

Wien (OTS) - Das tag eins Magazin richtet sich neu aus. Mit dem neuen Jahr werden überwiegend die Mitglieder der Redaktion bzw. das Gründungsteam journalistische Beiträge liefern und redaktionelle Schwerpunkte setzen. Ziel ist es, durch Beiträge aus der Redaktion inhaltlich relevanter zu werden und mehr am Puls der Zeit zu sein.



Weil tag eins zuletzt das Kampagnenziel von 1.000 neuen Mitglieder klar verfehlt hat, braucht das Magazin für Veränderung nun selbst Veränderung. Die finanzielle Basis für die Aufrechterhaltung des bisherigen Magazinbetriebs ist unter den schwierigen wirtschaftlichen Umständen nicht gegeben. Aus diesem Grund fokussiert sich tag eins in Zukunft auf den journalistischen Kern des Magazins. Wir glauben, dass wir so am besten unsere journalistische Mission erfüllen können: Über die Themen berichten, die unsere Mitglieder bewegen. Fundierte, hintergründige und gut recherchierte Artikel, die dir das Gefühl geben, die Welt ein bisschen besser verstanden zu haben.



Im Fokus von tag eins stehen die Mitglieder. “ Uns ist in erster Linie wichtig, unserer Community auch zukünftig qualitativ hochwertigen und hintergründigen Journalismus zu liefern ”, sagt tag-eins-Gründer Dominik Ritter-Wurnig. Die Redaktion bedankt sich bei allen Menschen, die tag eins bisher ihr Vertrauen geschenkt haben und wird auch in Zukunft ein unabhängiger journalistischer Gegenpol zu Schlagzeilenflut und Livetickern sein.

