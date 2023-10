Bis zu 1,131 Millionen sahen Sieg der Burg Landskron bei „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“

Marktanteilsrekord zum zehnjährigen Jubiläum; erfolgreicher Start für „Der Sagenjäger“

Wien (OTS) - Der ORF lieferte am 26. Oktober 2023 einmal mehr mit rot-weiß-rotem Programm in ORF 2 und ORF III die TV-Highlights am Nationalfeiertag für die Österreicherinnen und Österreicher:

Insgesamt 2,731 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 36 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, sahen das gestrige Programm in ORF 2, das um 9.05 Uhr mit den Übertragungen zum Nationalfeiertag begann und mit „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ sowie der „Austria 23“-Gala seinen Abschluss fand, und jenes in ORF III mit u. a. der Reihe „Ikonen in Rot-Weiß-Rot“. Das Interesse an den einzelnen Sendungen war groß – einmal mehr besonders für die Jubiläumssendung von „9 Plätze – 9 Schätze“.

Nach der Steiermark (Grüner See), Vorarlberg (Formarinsee/Rote Wand), Tirol (Kaisertal), nochmal Vorarlberg (Körbersee), dem Schiederweiher (Oberösterreich), dem Lünersee (Vorarlberg), der Strutz-Mühle (Steiermark), dem Wiegensee (Vorarlberg) und zuletzt dem Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark kommt der Jubiläumsgewinner von „9 Plätze – 9 Schätze“ zum ersten Mal aus Kärnten: die Burg Landskron, eine der imposantesten Burganlagen Österreichs zwischen dem Ossiacher See und der Bezirksstadt Villach gelegen, setzte sich gestern, am 26. Oktober, gegen die anderen Kandidaten durch. Der zweite Platz ging, wie auch im vergangenen Jahr, an Salzburg, das heuer mit der Eisriesenwelt vertreten war, Platz drei sicherte sich Hardegg in Niederösterreich. Die Sendung ließen sich bis zu 1,131 Millionen Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen, durchschnittlich waren 987.000 bei 37 Prozent Marktanteil (25 Prozent bei 12-29 und 26 Prozent bei 12-49) via ORF 2 live dabei. Damit erreichte „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ sowohl den besten Durchschnittsmarktanteil als auch Rekordwerte bei den 12- bis 29-Jährigen und 12- bis 49-Jährigen seit Sendungsstart 2014.

Anschließend sahen um 23.20 Uhr durchschnittlich 226.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 18 Prozent Marktanteil in ORF 2 die Gala „Austria 23 – Die Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“.

149.000 Seherinnen und Seher bei 23 Prozent Marktanteil erreichte die mehrstündige Übertragung vom Heldenplatz. Beim „Österreich-Bild am Feiertag: 40 Jahre Stadt Hohenems – Urbanität mit Dorfcharakter“ waren 362.000 bei 21 Prozent Marktanteil mit dabei. Die Rede des Bundespräsidenten nach der „Zeit im Bild“ sahen in ORF 1 und ORF 2 insgesamt durchschnittlich 984.000 bei 40 Prozent Marktanteil.

Einen erfolgreichen Auftakt feierte „Der Sagenjäger“: Max Müllers Spurensuche in Kärnten, wo er der Sage um den „Stummen Büßer zu Ossiach“ auf den Grund ging, wollten sich um 16.30 Uhr durchschnittlich 222.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 19 Prozent Marktanteil nicht entgehen lassen. Die nächste Ausgabe des neuen ORF-2-Formats ist bereits am Sonntag, dem 29. Oktober, um 16.00 Uhr zu sehen.

