Der Rechtsanwalt als Lehrberuf - Das fordert Realjurist W.P.A. Pöltl

Pöltl: Es braucht lebensnahe und talentierte Rechtshandwerker im Gerichtssaal und keine praxisfernen Wissenschaftler ohne Gerichtserfahrung

Graz (OTS) - Gerade in rechts-unsicheren Zeiten sind Rechtsanwälte massiv gefordert und gebraucht. Schon Schülern wird aber wohlweislich jegliche Rechts-Ausbildung vorenthalten und auch der Erwachsene hat in der Regel keine Ahnung vom geltenden Recht. So braucht es gut ausgebildete Rechtsanwälte mit Lebenserfahrung, Hausverstand und Talent. Realjurist Pöltl im Originalton: "Das gegenwärtige Ausbildungssystem an den Rechts-Universitäten ist völlig untauglich, praxisfremd, lebensfremd und erzeugt keine praxistauglichen Rechtsvertreter. Frische Rechts-Studien-Absolventen, versehen mit dem begehrten Magister-Titel, sind nicht in der Lage selbstständig einen fehlerfreien Schriftsatz bei Gericht einzubringen. Und wer weiß schon, dass ein Jus-Magister nach Abschluss des Jus-Studiums - ohne weitere Ausbildung- nicht einmal simpelste Rechtsberatung ausführen darf?

W.Pöltl kennt den Grund: "Kurz nach dem Jus-Studium verfügt man über kein alltagstaugliches Rechtswissen und hat im Normalfall während des gesamten Studiums kein Rechtsverfahren im "Echten-Leben-Gerichtssaal" verfolgt, geschweige denn einen Gerichtssaal von innen gesehen". Derart schlecht bzw. völlig mangelhaft ausgebildete Möchte-Gern-Staranwälte bewerben sich dann bei Rechtsanwälten. Oft wird das Dienstverhältnis dann schon nach kurzer Zeit beendet. Der Grund: Fehlendes Rechtswissen.

Will man praxistaugliche Rechtsanwälte "erzeugen", so braucht es auch keine Universität, sondern eine 4-jährige Lehre beim Rechtsanwalt, so Realjurist W.Pöltl. Wer 4 Jahre bei einem Rechtsanwalt, direkt in der Praxis also, ausgebildet wurde, dem kann ein frischer Jus-Studien-Abgänger nicht das Gerichts-Wasser reichen. Es muss ein Lehrberuf geschaffen werden, der echte,einsatzbereite, Rechtsvertreter hervorbringt. Natürlich braucht es auch Rechts-Wissenschaftler, aber nicht im Gerichtssaal. In Zeiten rechtswidriger Verfolgungen durch Behörden - auch CBDdiscounter, Hanf-Grosshändler und alle Rechtsunterworfenen können ein Lied davon singen - notwendiger denn je: Der Rechtsanwalt als Lehrberuf. Schluss mit dem Titelwahn, wir brauchen gelernte Rechtshandwerker mit Hausverstand.

