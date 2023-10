Henry Puhl wird neuer CEO der TGW Logistics

Dr. Henry Puhl wechselt von der KION Group zum oberösterreichischen Intralogistik-Spezialisten und wird ab Februar 2024 neuer CEO der TGW Logistics

Aktueller CEO Harald Schröpf verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und wechselt im Kalenderjahr 2024 in den Ruhestand

Das begonnene Transformations-Programm wird fortgesetzt und soll dem Unternehmen neuen Aufschwung geben

Der Stiftungsvorstand der TGW Future Privatstiftung, Alleineigentümerin der TGW Logistics, freut sich, die Ernennung von Dr. Henry Puhl zum neuen Chief Executive Officer bekannt zu geben. Puhl wird ab Februar 2024 die Position als CEO übernehmen und tritt die Nachfolge von Harald Schröpf an. Schröpf führte TGW Logistics in den letzten sechs Jahren als CEO und war maßgeblich am Wachstum und Erfolg des Unternehmens beteiligt.

Die Suche nach einem neuen CEO war ein intensiver Prozess. Henry Puhls Erfolgsbilanz und Führungserfahrung in der Automatisierungsbranche - zuletzt als CTO der KION Group - sowie die hohe Identifikation mit den Unternehmenswerten stachen hervor und machten ihn zur idealen Wahl, um TGW Logistics in die nächste Phase zu führen.

Für die Auswahl des neuen CEO zeichnet sich die TGW Future Privatstiftung, Eigentümerin von TGW Logistics verantwortlich. Vorstandsvorsitzender der TGW Future Privatstiftung Martin Krauss zur Auswahl:

„Mit Henry Puhl konnten wir eine hochqualifizierte und empathische Führungspersönlichkeit gewinnen, die über ein tiefes Verständnis für die Branche und eine beeindruckende Erfolgsbilanz verfügt. Sein Kompetenzprofil und die hohe Identifikation mit unserer Stiftungsphilosophie „Mensch im Mittelpunkt – lernen und wachsen“, zeugen von der richtigen Mischung aus Herz und Verstand. Diese Eigenschaften, zusammen mit seiner ausgeprägten Kundenorientierung, machen Henry Puhl zur Idealbesetzung für TGW Logistics und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Krauss.

Henry Puhl bringt zusätzlich zu seiner Erfahrung als CTO der KION Group einen internationalen Track-Record in der Industrietechnik sowie Automatisierungsbranche mit, verfügt über umfangreiches Wissen, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Er ist eine charismatische Führungspersönlichkeit mit tiefem Verständnis für die Kundenperspektive, breitem Technik Know-how und viel Transformationserfahrung. Namhafte globale Unternehmen wie die CLAAS Gruppe oder John Deere (Deere & Company) zählen zu den beruflichen Stationen des 52-Jährigen.

„Die Intralogistik blickt auf einen ausgesprochen positiven Wachstumsmarkt. TGW Logistics verfügt über Spitzentechnologie und einzigartiges Know-how, hat bereits eine sehr gute Geschäftsbasis in Europa und viel Potenzial sich auch in den USA stärker zu positionieren. Wir werden die bereits begonnene Transformation im Unternehmen nutzen, um TGW Logistics in die Top-Liga der internationalen Player zu heben und Markpotenziale optimal für uns zu nutzen", so Puhl.

Die TGW Future Privatstiftung ist überzeugt, dass TGW Logistics unter Puhls Führung ihre globale Position in der Intralogistik und Logistik-Automatisierung weiter stärken wird, und blickt einer vielversprechenden Zukunft unter seiner Leitung entgegen.

Der scheidende CEO Harald Schröpf, der maßgeblich den Weg für die TGW Logistics von heute geebnet hat, wird 2024 in den Ruhestand treten. Sein Einsatz für TGW Logistics und seine erfolgreiche Arbeit werden dabei tief geschätzt. Er wird in den nächsten Monaten eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Unternehmen auf den Wechsel vorzubereiten und einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Dafür wird er dem Unternehmen auch nach dem 1. Februar beratend zur Verfügung stehen.

Über die TGW Future Privatstiftung:

Die 2004 errichtete TGW Future Privatstiftung ist Alleineigentümerin der TGW Logistics. Im Einklang mit dem Vermächtnis ihres Stifters, Ludwig Szinicz, verfolgt sie drei zentrale Ziele: die nachhaltige Fortführung ihrer Unternehmensbeteiligungen, die Förderung von Menschen inner- und außerhalb der TGW Welt sowie die sorgfältige Verwaltung ihres Vermögens.

Die TGW Future Privatstiftung finanziert sich durch eine jährliche Ausschüttung von einem Drittel des operativen Gewinns der TGW Logistics, wovon sie mindestens 30% in den gemeinnützigen Bereich TGW Future Wings investiert. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden so über vier Millionen Euro für Bildungsinnovationen bereitgestellt.

Somit vereint die TGW Future Privatstiftung heute zwei Bereiche unter ihrem Dach: TGW Logistics, das industrielle Unternehmertum und TGW Future Wings, das soziales Unternehmertum. Gemeinsam bilden sie die Wertegemeinschaft der TGW Welt, die sich durch einen sinnorientierten Ansatz auszeichnet.

Über TGW Logistics:

TGW Logistics ist ein international führender Anbieter von Intralogistik-Lösungen. Seit mehr als 50 Jahren realisiert der österreichische Spezialist weltweit hochautomatisierte Anlagen für Kund:innen von A wie Adidas bis Z wie Zalando. Als Systemintegrator übernimmt TGW Logistics dabei Planung, Produktion, Realisierung und Service der komplexen Logistikzentren – von Mechatronik über Robotik bis hin zu Steuerung und Software.

TGW Logistics hat Niederlassungen in Europa, China und den USA und beschäftigt weltweit mehr als 4.400 Mitarbeiter:innen. Im Wirtschaftsjahr 2022/23 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 955,8 Millionen Euro.

