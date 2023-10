Neues Spiel EuroDreams startet am Montag

Zweimal pro Woche die Chance, 20.000 Euro monatlich für 30 Jahre zu gewinnen

Wien (OTS) - Am kommenden Montag, den 30. Oktober 2023, fällt der Starschuss für das neue Wettscheinspiel der Österreichischen Lotterien namens EuroDreams. Ab Montag können Tipps für diese länderübergreifende Lotterie in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie über win2day und auch über die Lotterien App abgegeben werden.

An EuroDreams beteiligen sich neben Österreich noch die Länder Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und die Schweiz.

Die erste Ziehung erfolgt dann eine Woche später am Montag, den 6. November 2023, und dann wird zweimal pro Woche, jeweils Montag und Donnerstag, gezogen. Als Hauptgewinn warten 20.000 Euro netto pro Monat, und das für einen Zeitraum von 30 Jahren.

Die monatliche Ratenzahlung über einen bestimmten Zeitraum unterscheidet EuroDreams von allen anderen Wettscheinspielen, bei denen es einen einmaligen – teilweise millionen-schweren – Hauptgewinn gibt.

Die Spielformel bei EuroDreams lautet „6 aus 40“ plus „1 aus 5“, das heißt, man kreuzt sechs Zahlen in einem Zahlenfeld von 1 bis 40 an, und eine „Traumzahl“ in einem Zahlenfeld von 1 bis 5.

Es gibt insgesamt sechs Gewinnränge, wobei die „Traumzahl“ nur im ersten Gewinnrang zum Tragen kommt.

Der erste Gewinnrang sind „6 plus 1 Richtige“, und dafür gibt es monatlich 20.000 Euro für einen Zeitraum von 30 Jahren*). Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 1:19.191.900.

Der zweite Gewinnrang sind „6 Richtige“, und dafür gibt es 2.000 Euro monatlich für fünf Jahre*). Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 1:4.797.975.

Die Gewinnränge drei, vier und fünf sind dann 5 Richtige, 4 Richtige bzw. 3 Richtige und basieren auf dem Totalisatorprinzip: Die Gewinnhöhe ist abhängig von der Anzahl der mitspielenden Tipps und der Anzahl der Gewinne im jeweiligen Gewinnrang. Im sechsten Gewinnrang (2 Richtige) gibt es eine fixe Quote von 2,50 Euro.

Ein EuroDremas Tipp kostet 2,50 Euro. Die Gewinnausschüttung beträgt 52 Prozent vom Umsatz, die Wahrscheinlichkeit auf irgendeinen Gewinn liegt bei 1:4,66.

Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag am Abend zwischen 21:00 und 22:00 Uhr in Paris statt. Es handelt sich um elektronische Ziehungen, die in animierter Form sowohl in ORF 1 als auch auf ATV und Puls4 noch am selben Abend ausgestrahlt werden.

„Entsprechen den Kundenwünschen“

„Unsere Marktforschungen haben ergeben, dass sich die Wünsche und Erwartungen unserer Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer laufend ändern, und es hat sich gezeigt, dass gerade monatliche Auszahlungen sehr attraktiv sind. Viele Menschen sehnen sich in Zeiten hoher Inflation und anderer Krisen nach Stabilität und Unabhängigkeit. Und mit den Gewinnen bei EuroDreams kommen wir diesen Wünschen nach“, freut sich Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien, auf das neue Spiel.

Und Vorstanddirektor Martin Skopek ergänzt: „Ich bin überzeugt, dass wir mit EuroDreams genau das richtige Produkt auf den Markt bringen. Mehr als zwei Drittel der Befragten haben eine monatliche Ratenzahlung als besonders interessant und attraktiv empfunden. Wir haben gute Erfahrungen mit jenem Rubbellos in unserem Sortiment gemacht, das ebenfalls monatliche Ratenzahlungen als Hauptgewinn vorsieht. Mit EuroDreams können wir nun Gewinnhöhen in einer Dimension bieten, die nur mit einem international gepoolten Spiel möglich ist.“

*) Gemäß den Spielbedingungen gilt im ersten Gewinnrang die monatliche Ratenzahlung für maximal drei Gewinne. Gibt es mehr als drei Gewinne, wird die gesamte Gewinnsumme von 21,6 Mio. Euro (= Summe aus 20.000 Euro mal 360 Monate mal 3 Gewinne) auf die Anzahl der Gewinne im ersten Gewinnrang aufgeteilt und die Summe als Einmalzahlung ausbezahlt.

Im zweiten Gewinnrang gilt die monatliche Ratenzahlung für maximal zwölf Gewinne. Gibt es mehr als zwölf Gewinne, wird die gesamte Gewinnsumme von 1,44 Mio. Euro (= Summe aus 2.000 Euro mal 60 Monate mal 12 Gewinne) auf die Anzahl der Gewinne im zweiten Gewinnrang aufgeteilt und die Summe als Einmalzahlung ausbezahlt.

