Jede Bewegung zählt!

Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich ausreichend zu bewegen – sowohl für das physische als auch das psychische Wohlbefinden. Die Initiative '50 Tage Bewegung' bietet Menschen jeden Alters in ganz Österreich zahlreiche Möglichkeiten, um körperlich aktiv zu werden – das fördert die Gesundheit und sorgt für den nötigen Ausgleich in krisenbehafteten Zeiten.

Gesundheitsminister Johannes Rauch

