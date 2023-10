Crystal Lagoons expandiert in Australien mit 16 PAL™-Projekten

Miami (ots/PRNewswire) - Crystal Lagoons hat eine bedeutende Expansion in Australien abgeschlossen. Das multinationale Innovationsunternehmen hat einen wichtigen Vertrag mit dem Investmentfonds Vibranium Capital Partners über die Entwicklung von 16 neuen Public Access Lagoons™-Projekten, auch bekannt als PAL™-Entwicklungen, in Australien unterzeichnet. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung die Möglichkeit vor, zehn weitere Projekte in anderen Ländern Ozeaniens und Südostasiens in Angriff zu nehmen.

Die australischen Städte zählen aufgrund ihres geografischen Reichtums und ihrer Natur zu den lebenswertesten Städten der Welt. Durch diesen Vertrag werden Städte wie Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane und die Gold Coast über große kristallklare Lagunen verfügen, die sich zum Schwimmen und für Wassersport eignen und von weißen Sandstränden umgeben sind. Diese Komplexe bilden neue Strandzentren, die dem australischen Lebensstil entsprechen, bei dem Wasseraktivitäten und Unterhaltung einen hohen Stellenwert haben.

Während diese Städte in Küstennähe liegen, werden die Projekte von Crystal Lagoons zweite und sicherere Küstenabschnitte schaffen. Sie werden zusätzliche touristische Infrastruktur für die natürlichen Strände bereitstellen, die es den Menschen ermöglichen, sicher zu schwimmen und Wassersport zu betreiben, frei von den Risiken des Meeres in diesem Gebiet.

Der Partner in diesem Vertrag ist ein australischer Investmentfonds, der in Ozeanien, Nord- und Südamerika und Asien tätig ist, über mehr als 30 Jahre Erfahrung verfügt und ein Investitionsportfolio von 4 Mrd. USD besitzt. Das Interesse des Unternehmens an dem PAL™-Modell besteht darin, ihre strategischen Partnerschaften und Möglichkeiten zur Immobilienentwicklung in Schlüsselmärkten auszubauen.

Wie bei allen öffentlich zugänglichen Projekten von Crystal Lagoons ist das Herzstück eine kristalline Lagune, die über eine Eintrittskarte zugänglich ist. Die PAL™-Komplexe umfassen auch Restaurants, Mehrfamilienhäuser, Hotels, Einzelhandel, Strandclubs usw.

„Die Australier lieben das Wasser und das Leben im Freien.. Wie bei vielen anderen Reisezielen auf der Welt sind die Küstenabschnitte jedoch stark erschlossen, und Land ist teuer. PAL™-Entwicklungen bieten eine erfolgreiche und nachhaltige Alternative zur Entwicklung von Strand- und Erholungsinfrastrukturen im Landesinneren und ermöglichen einem größeren Teil der Bevölkerung den Zugang zu diesen Erholungsräumen", sagte Alastair Sinclair, Regional Director von Crystal Lagoon.

„Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrungen im Rahmen dieser Partnerschaft und das Potenzial der Konzepte und der Technologie von Crystal Lagoons® insbesondere in Australien zu nutzen. Wir werden uns nun auf den Aufbau von Partnerschaften mit strategischen Investoren, Entwicklern und Landbesitzern in jedem der Gebiete konzentrieren, um diese Projekte zu verwirklichen", fügte ein Sprecher von Vibranium Capital Partners hinzu.

Informationen zu Crystal Lagoons

Crystal Lagoons ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das eine Technologie entwickelt hat, mit der kristalline Lagunen in unbegrenzter Größe überall zu sehr niedrigen Kosten gebaut und gewartet werden können.

Mit mehr als 2.500 Patenten in 160 Ländern verbrauchen die nachhaltigen Einrichtungen bis zu 100 Mal weniger Chemikalien und nur 2 % der Energie, die von herkömmlichen Schwimmbecken benötigt wird. Bureau Veritas hat die effiziente Wassernutzung der Technologie verifiziert und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine 1 Hektar große Lagune 33 Mal weniger Wasser verbraucht als ein Golfplatz und 40 % weniger Wasser als ein Park derselben Größe. Die Crystal Lagoons®-Einrichtungen können Meer-, Süß- und Brackwasser verwenden, das keine andere Verwendung hat.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

press @ crystal-lagoons.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2256629/Foto.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/crystal-lagoons-expandiert-in-australien-mit-16-pal-projekten-301966651.html