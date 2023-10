Enfinity Global schließt eine Partnerschaft mit Kyushu Electric Power für sein Betriebsportfolio in den USA

Miami (ots/PRNewswire) - Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinem 400-MW-Betriebsportfolio in den USA an das japanische Versorgungsunternehmen Kyushu Electric Power Co. Inc. (Kyushu Electric) bekannt. Nach Abschluss der Vereinbarung wird Kyushu Electric einen Anteil von 40 % an dem Portfolio halten. Enfinity Global wird eine Kapitalbeteiligung von 60 % beibehalten und wird der langfristige Vermögensverwalter des Portfolios sein.

Im Januar 2023 erwarb Enfinity Global dieses Vertragsportfolio, bestehend aus 28 in Betrieb befindlichen PV-Solarkraftwerken in Kalifornien, North Carolina und Idaho. Die Suche nach langfristigen, gleichgesinnten Partnern und deren Aufnahme als neue Anteilseigner in Portfolios auf der ganzen Welt ist Teil der Kapitalbildungsstrategie von Enfinity, um das Wachstum zu beschleunigen und die Renditen zu optimieren.

„Kyushu Electric ist ein führendes Energieunternehmen in Japan und wir fühlen uns geehrt, sein langfristiger Partner in diesem Portfolio zu sein, während wir weiter schnell wachsen", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Unsere globale Präsenz ist eine wichtige Voraussetzung und ein Unterscheidungsmerkmal, während wir strategische Investoren an attraktive Gelegenheiten in Wachstumsmärkten heranführen."

„Diese Partnerschaft nutzt die Fähigkeiten von Enfinity bei der Strukturierung, der Absicherung und der Finanzierung von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie bei der Verwaltung und dem Betrieb von Anlagen", kommentierte Ricardo Díaz, CEO Americas von Enfinity Global.

Diese Transaktion wird die Expansion von Enfinity in den USA vorantreiben, wo das Unternehmen plant, seine eigene Projektpipeline von 11,3 GW zu realisieren und weitere Investitionsmöglichkeiten sowohl durch M&A-Transaktionen als auch durch Vereinbarungen mit Entwicklern erneuerbarer Energien zu verfolgen. Das Unternehmen gab vor kurzem den Erwerb von 546 MW an Solaranlagen in Entwicklung von CS Energy in Colorado bekannt.

Enfinity Global

Enfinity Global Inc. wurde 2018 gegründet und ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 20 GW an erneuerbaren Energie- und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher und im Bau befindlicher Anlagen, und Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien will das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Netto-Null-Wirtschaft leisten. Das Führungsteam von Enfinity ist eines der erfahrensten globalen Teams im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über eine Finanzierungserfahrung von mehr als 37 Milliarden US-Dollar im Bereich der erneuerbaren Energien mit mehr als 15 GW an entwickelten und erworbenen Solar- und Windkraftanlagen.

