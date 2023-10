Türkische Kulturgemeinde(TKG): "Alles Gute zum Nationalfeiertag!

Wien (OTS) - Österreich feiert heute, am 26. Oktober 2023, seinen Nationalfeiertag, auf den man mit seinen freiheitlich-demokratischen Errungenschaften sehr stolz sein kann und sollte. Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich gratuliert herzlich zum Nationalfeiertag der Republik.



Und die säkulare türkische Republik wurde am 29. Oktober 2023 von Atatürk ausgerufen, ebenfalls nach einem schmerzhaften Ersten Weltkrieg und noch dazu nach einem rund vierjährigen Unabhängigkeitskrieg gegen die damaligen imperialistischen und fundamentalistischen Kräfte. Mit großer Trauer beobachtet Wien ihren 100. Jahrestag in drei Tagen, am 29. Oktober 2023. Besonders groß sind die Trauer, die Angst und der Schock unter den BürgerInnen, die in der Türkei eine säkulare Republik, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Pressefreiheit, Vielfalt, strenge Gewaltenteilung, Demokratie und eine freiheitlich-demokratische Grundhaltung fordern. Dies sollte für niemanden Anlass zur Schadenfreude sein, im Gegenteil. Eine schwache und undemokratische reaktive Türkei schadet ihren Nachbarn, insbesondere der EU und auch Österreich.



In der Türkei wird gerade unter dem Vorwand der aktuellen traurigen Konflikte im Nahen Osten und den von der Regierung in Ankara unterstützten Demonstrationen am Samstag, den 28.10.2023 der 100. Jahrestag der von Atatürk gegründeten Republik Türkei am 29.10.2023 de facto nicht in seiner Größe und Bedeutung gefeiert und gewürdigt. Aber die Mehrheit der türkischen BürgerInnen feiert die 100. Republik seit Monaten überall und demonstrativ. In der Türkei und weltweit, auch in Österreich.



Auch wenn die Türkei mit diesen Feierlichkeiten 100 Jahre säkulare Republik nach dem Ersten Weltkrieg durch einen Unabhängigkeitskrieg, der den unterdrückten Völkern der Welt als Vorbild dienen könnte, mit dem Slogan "Frieden zu Hause, Frieden in der Welt" ein respektabler Brückenbauer sein könnte.



Als wehrhafte Demokraten sind wir verpflichtet, die Demokratie und die Republik mit ihren Werten als Verfassungspatrioten und wehrhafte Demokraten jeden Tag wie unseren Augapfel gegen reaktionäre, fundamentalistische, illiberale und faschistische Kräfte, egal aus welcher Ecke sie kommen, auch in Österreich zu verteidigen. Dies alles schreiben wir aus unseren leidvollen Erfahrungen und Beobachtungen in der Türkei.



Heute, am 26.10.2023 sagen wir: Ein Hoch auf die Republik Österreich und alles Gute zum Nationalfeiertag.

