Am Nationalfeiertag Österreichs zukünftige Energie-Unabhängigkeit feiern

Mit Inbetriebnahme des Windparks Dürnkrut (NÖ) liefert die Windkraft Simonsfeld weiteren Beitrag für unabhängige, regionale Energieversorgung

Dürnkrut / Ernstbrunn (OTS) - Jede Kilowattstunde, die Österreich aus erneuerbaren Energien produziert, schafft mehr Energiesicherheit und Klimaschutz für künftige Generationen – und sichert damit wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand. Dafür arbeitet die Windkraft Simonsfeld seit mehr als 25 Jahren, indem sie konsequent die regionale, unabhängige Energieerzeugung ausbaut: Nun wurden drei weitere Windenergieanlagen in Dürnkrut (NÖ) in Betrieb genommen. Die Anlagen des deutschen Herstellers Nordex sind die bisher leistungsstärksten in Österreich und werden jährlich rund 49,6 Mio. kWh sauberen Strom produzieren – dies entspricht dem Bedarf von 12.400 Haushalten.

Feiern wir am Nationalfeiertag in Zukunft auch Energie-Unabhängigkeit Österreichs?

Am Nationalfeiertag feiert Österreich politische Unabhängigkeit und Neutralität. Dies hat die Grundlage für ein freies und sicheres Österreich sowie für Wohlstand und Wirtschaftsaufschwung geschaffen. „Wir müssen uns gerade heute bewusst machen, dass sich die Herausforderungen radikal geändert haben: Angesichts einer dramatischen Klimaerhitzung, unkalkulierbarer Strompreise und risikoreicher Energieimporte aus Krisenregionen muss eine andere Unabhängigkeit auf die politische Agenda – unsere Energie-Unabhängigkeit. Nur durch den Ausbau regionaler erneuerbarer Energien können wir in Zukunft eine sichere und leistbare Energieversorgung für Wirtschaft und Bevölkerung gewährleisten – und damit auch Freiheit und Wohlstand absichern,“ so Markus Winter, CTO der Windkraft Simonsfeld.

Dürnkrut und Windkraft Simonsfeld: Verlässliche Partnerschaft für die Energiewende

„Bereits 2012 hat die Gemeinde Dürnkrut gemeinsam mit der Windkraft Simonsfeld ihren ersten Windpark errichtet. Seitdem ist das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner geworden, nun haben wir bereits unser drittes gemeinsames Projekt umgesetzt. Windenergie hat mittlerweile eine sehr hohe Akzeptanz bei unseren Bürgerinnen und Bürgern. Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft die windreiche Energie unserer Region noch stärker für unsere Bevölkerung nutzen können,“ hofft Herbert Bauch, Bürgermeister von Dürnkrut.

„Es freut uns, dass wir dieses Projekt wieder in enger Abstimmung mit Gemeinde und Bevölkerung umsetzen konnten. Um in Zukunft am Nationalfeiertag auch Österreichs Energie-Unabhängigkeit zu feiern, müssen wir aber das Tempo des Ausbaus deutlich steigern,“ fordert Markus Winter.

Erfolgsfaktor Bürgereinbindung und -beteiligung

„Frühzeitige Einbindung und Information sowie Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Gemeinde und Bürgerinnen und Bürgern sind für uns ein wesentlicher Teil unserer Firmenphilosophie. Das gesamte Investitionsvolumen betrug 25 Mio. €, ein Teil davon wurde über eine Anleihe finanziert – also über Bürgerbeteiligung,“ so Alexander Hochauer, CFO der Windkraft Simonsfeld.

Der Windpark Dürnkrut III ist ein Kooperationsprojekt mit der WEB, die weitere zwei Anlagen errichtet hat.

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG ist ein internationales Energiewendeunternehmen mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) und betreibt 93 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei. Es produziert damit den jährlichen Strombedarf von 166.000 Haushalten. Das Unternehmen arbeitet seit über 25 Jahren für die Energiewende und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter*innen. Rund 3.700 Menschen haben sich bisher an der Windkraft Simonsfeld beteiligt und machen das Unternehmen zu einem der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. www.wksimonsfeld.at

