Atemlos, intensiv und spannend bis zur letzten Sekunde

HOME SWEET HOME - WO DAS BÖSE WOHNT (FOTO)

München (ots) - Eine verhängnisvolle Nacht, in der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu verschwimmen scheinen und am Ende nichts mehr so ist, wie es einmal war. Der von Regisseur Thomas Sieben als One-Shot gedrehte Horrorthriller HOME SWEET HOME - WO DAS BÖSE WOHNT erzählt in Realzeit, wie sich das scheinbar idyllische Familienleben der hochschwangeren Maria (Nilam Farooq) binnen kürzester Zeit in einen verstörenden Albtraum verwandelt ...

Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/R3tFeZV1KZ0

Inhalt: Als die hochschwangere Maria (Nilam Farooq) abends allein zurück in das entlegene Landhaus ihres Schwiegervaters (Justus von Dohnányi) fährt, das sie mit ihrem Verlobten Viktor (David Kross) gerade erst bezogen hat, ahnt sie nicht, was dort im Verborgenen lauert: Erst scheint es ein ganz normaler Abend zu sein, doch während sie mit Viktor, der noch in der Kanzlei festhängt, telefoniert, gehen im Haus plötzlich alle Lichter aus. Als sie in den Keller hinuntergeht, um nach dem Sicherungskasten zu schauen, hört sie unheimliche Geräusche. Ein mysteriöses Atmen. Maria bemerkt nicht den geisterhaften Schatten, der hinter ihr in der Dunkelheit steht. Sie versucht, ruhig zu bleiben und der Sache auf den Grund zu gehen. Im weitläufigen Keller entdeckt Maria einen geheimen Raum, in dem sie auf ein schreckliches Familiengeheimnis stößt. Panisch will sie zurück in die Stadt fahren, doch als sie aus dem Haus rennt, ist ihr Autoschlüssel verschwunden. Im selben Moment setzen auch noch Marias Wehen ein. Und das ist erst der Anfang einer unheimlichen und dramatischen Nacht, in der Maria um ihr eigenes Leben und das ihres Kindes kämpfen muss ...

Unter der Regie von Thomas Sieben ("Kidnapping Stella", "Prey"), aus dessen Feder auch das Drehbuch für den One-Shot-Horrorfilm stammt, versammelt sich in HOME SWEET HOME - WO DAS BÖSE WOHNT ein hochkarätiges Schauspielensemble. Die Hauptrolle der Maria wird von Nilam Farooq ("Contra", "Freibad") gespielt, David Kross ("Der Vorleser", "Prey") verkörpert ihren Mann Viktor. In die Rolle des Schwiegervaters schlüpft Justus von Dohnányi ("Der Vorname", "Liebes Kind"). In weiteren Rollen sind Olga von Luckwald ("Start the fck up"), Fatoni ("Trauzeugen") und Karl Schaper ("Stasikomödie") zu sehen.

HOME SWEET HOME - WO DAS BÖSE WOHNT wurde produziert von Constantin Film, in Koproduktion mit VIAFILM. Produzent*innen sind Constanze Guttmann und Friederich Oetker (Constantin Film) sowie Benedikt Böllhoff und Max Frauenknecht (VIAFILM). Der Film wurde gefördert von FFA und DFFF und kommt am 25 Januar im Verleih der Constantin Film ins Kino.

Kinostart: 25. Januar 2024 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Nilam Farooq, David Kross, Justus von Dohnányi, Olga von Luckwald, Fatoni, Karl Schaper, u.a.

Drehbuch & Regie: Thomas Sieben

Produzent*innen: Constanze Guttmann, Friederich Oetker (Constantin Film), Benedikt Böllhoff, Max Frauenknecht (VIAFILM)

Erstes Pressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/

Rückfragen & Kontakt:

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:



Frandly PR

(TV-/Print-/Radio-/Online-PR)

Franziska Buchholz, Ann-Kathrin Scheffel, Anne Bombien

Tel.: 089 954 28 28 20

E-Mail: presse @ frandly-pr.com