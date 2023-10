Wölbitsch ad Fernbusterminal: Pleiten, Pech und Pannen bei der Wien Holding

Massive Vorwürfe zeigen völliges Chaos und Missmanagement - Wo ist Stadtrat Hanke?

Wien (OTS) - "Das Projekt des Fernbusterminals versinkt weiterhin im Chaos. Klar ist: Die Stadt Wien schafft es schlichtweg nicht, Vorhaben in dieser Größenordnung professionell zu managen", so der Klubobmann der Wiener Volkspartei Markus Wölbitsch angesichts der aktuellen Berichterstattung.



So seien die Vorwürfe von Investor Ariel Muzicant äußerst schwer und rütteln massiv an der nach außen hin behaupteten Unschuldigkeit der Wien Holding an der bestehende Misere. So sei laut der Aussage von Muzicant vor allem das Projekt komplett falsch aufgestellt und komplett schlecht gemanagt.



Bereits jetzt sei mit Verzögerungen und Kostensteigerungen angesichts des sich anbahnenden Rechtsstreits zu rechnen. "Stadtrat Hanke darf sich als politisch Verantwortlicher nicht weiterhin verstecken, sondern muss endlich für einen reibungslosen Ablauf und eine ordnungsgemäße Durchführung dieses Zukunftsprojekts sorgen", so Wölbitsch abschließend.

