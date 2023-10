Nationalfeiertag - SPÖ-Babler: Zusammenhalt und Gerechtigkeit Fundament für Erfolgsgeschichte Österreichs – VIDEO

Menschen haben sich verdient, dass diese Werte wieder zählen - SPÖ-Chef will Gesundheits- und Bildungssystem wiederaufbauen

Wien (OTS/SK) - Zum heutigen Nationalfeiertag hat SPÖ-Bundespartei- und -Klubvorsitzender Andreas Babler in einer Videobotschaft betont, dass Österreich der Neutralität – die uns den Staatsvertrag gebracht habe – „eine beispiellose Erfolgsgeschichte zu verdanken hat“. Es gebe aber auch einen Gesellschaftsvertrag, der unser Verständnis als Österreicher*innen lange geprägt und uns lange Zeit sehr erfolgreich gemacht habe: „Dass Österreich eine Gemeinschaft ist, die den Einzelnen Schutz und Geborgenheit bietet. Ein Staat, auf den man sich verlassen kann. Ein Land, in dem wir zusammenhalten.“ Die Werte Gerechtigkeit, Gemeinsamkeit und Zusammenhalt seien „das Fundament der beispiellosen Erfolgsgeschichte Österreichs“. Von diesen Werten haben sich die letzten Regierungen verabschiedet. Die gute Nachricht sei, so Babler: „Alles, was kaputtgegangen ist, kann man wieder reparieren und wiederaufbauen.“ Das sei „ein hartes Stück Arbeit, aber die Menschen haben sich das verdient“. ****

„Wir haben einen Kanzler, der sich nicht mehr zuständig dafür fühlt, sozialen Ausgleich zu schaffen. Er und seine Minister sehen nur das eigene parteipolitische Interesse und das Interesse ihrer Klientel - nicht mehr das große Ganze“, stellt Babler fest. „Die Regierung hat der Bevölkerung den Gesellschaftsvertrag, der uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, gekündigt“, so der SPÖ-Vorsitzende. „Wo einst der Stolz war, den wir dafür empfunden haben, dass wir in Österreich zusammenhalten, aufeinander schauen und niemanden zurücklassen, ist heute Verachtung für jene, die Hilfe brauchen“, so Babler. Mit Blick auf das österreichische Gesundheits- und Bildungssystem und die letzten sechs Jahre türkis-blaues und türkis-grünes Chaos sagt Babler: „Vieles, auf das wir in Österreich so lange stolz waren, liegt jetzt in Trümmern.“ Das Gesundheitssystem kollabiere, das Bildungssystem sei kaputt und wir haben die höchste Inflation in Westeuropa. Der SPÖ-Vorsitzende sei in der Politik, um das, was kaputtgegangen ist, wieder zu reparieren. Die Menschen, die Österreich erfolgreich machen, wie die Pfleger*innen und Pädagog*innen, die jeden Tag Großes leisten, hätten sich das verdient.

Jetzt gehe es darum, den österreichischen Gesellschaftsvertrag, von dem sich die türkisen Regierungen verabschiedet haben, zu erneuern. „Darum bin ich in die Politik gegangen. Die Österreicherinnen und Österreicher haben es sich verdient, dass die Werte, die Österreich so erfolgreich gemacht haben, wieder zählen“, betonte Babler. Diese Werte wären nichts ohne die Menschen, die sie Tag für Tag leben. „All diese Menschen haben sich Respekt verdient“, so der SPÖ-Vorsitzende.

SERVICE: Die Videobotschaft von SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler zum Nationalfeiertag finden Sie unter https://www.facebook.com/watch/?v=236605352474930 (Schluss) up/bj/lp

