HONOR Magic6 wird über ein geräteeigenes LLM verfügen, das von der mobilen Plattform Snapdragon 8 Gen 3 betrieben wird

Maui, Hawaii, Hawaii (ots/PRNewswire) - HONOR bekräftigt auf dem Snapdragon Summit 2023 sein Engagement für Open Collaboration

Die globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass ihr kommendes HONOR Magic6 von der revolutionären mobilen Plattform Snapdragon® 8 Gen 3 betrieben wird, und demonstriert die Leistungsfähigkeit des geräteeigenen Large Language Models (LLM) mit einer Parametergröße von sieben Milliarden, wie auf dem Snapdragon Summit 2023 in Hawaii enthüllt wurde. Die Zusammenarbeit zwischen HONOR und Qualcomm Technologies nutzt das Fachwissen beider Unternehmen, um ein geräteeigenes LLM zu unterstützen und ein auf Menschen zugeschnittenes Ökosystem zu schaffen, das nahtlose intelligente Interaktionen über mehrere Geräte hinweg ermöglicht. Auf der Veranstaltung zeigte HONOR außerdem mehrere verbesserte MagicRing-Konnektivitätsfunktionen, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen hervorzuheben.

„Bei HONOR setzen wir uns dafür ein, die Grenzen der Innovation zu erweitern und ein intelligenteres und intuitiveres Benutzererlebnis zu schaffen",so George Zhao, CEO von HONOR Device Co. Ltd.„Wir setzen uns dafür ein, die Macht von KI zu nutzen, um die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, zu transformieren und sie nahtloser, personalisierter und für ihr Leben wirksamer zu gestalten, ohne Kompromisse bei der Privatsphäre der Nutzer einzugehen. Wir sind begeistert über die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, da das Unternehmen unsere Vision teilt, nach Exzellenz zu streben, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir werden weiterhin Innovationen vorantreiben und mit Partnern in offener Kooperation zusammenarbeiten, um eine Zukunft zu gestalten, in der KI das Leben von Einzelpersonen auf der ganzen Welt unterstützt und bereichert."

„Wir freuen uns darauf, mit HONOR zusammenzuarbeiten, um den technologischen Fortschritt mit hochmodernen Technologien voranzutreiben", kommentierte Alex Katouzian, Senior Vice President und General Manager, Mobile, Compute and XR Devices, Qualcomm Technologies, Inc.

„Wir freuen uns darauf, enger mit HONOR zusammenzuarbeiten, um die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und Verbindungen aufbauen, zu revolutionieren und transformative Erlebnisse zu schaffen, die in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der KI neue Möglichkeiten eröffnen werden."

Im Gegensatz zu Cloud-LLMs, die mit öffentlich zugänglichen Datensätzen trainiert werden, stützt sich das geräteeigene LLM von HONOR auf sein Verständnis des Gerätebenutzers, um seinen Vorlieben entsprechend personalisierte Dienste anzubieten. Um ein geräteeigenes LLM zu entwickeln, das zum Vorteil der Alltagsverbraucher genutzt werden kann, arbeiteten HONOR und Qualcomm Technologies mit einem Schwerpunkt auf drei Schlüsselbereichen zusammen: Leistung, Effizienz und Datenschutz der Benutzer. Die gemeinsamen Anstrengungen führten zu Optimierungen, die es der mobilen Plattform ermöglichen, die Vorteile des LLM effektiv zu nutzen, ohne zu viel Strom zu verbrauchen, sowie zu einem Datenschutz, der sicherstellt, dass Daten auf dem Gerät sicher und geschützt bleiben.

Mit der mobilen Plattform Snapdragon 8 Gen 3 wird das HONOR Magic6 von einem geräteeigenen LLM mit sieben Milliarden Parametern betrieben, um eine neue Ära generativer KI einzuleiten. HONOR veranschaulicht das Potenzial seiner KI-Fähigkeiten und stellte während seiner Präsentation auch eine Demo zur Erstellung von Videos durch eine KI vor. Durch die Bereitstellung von Befehlsaufforderungen an den auf dem Gerät befindlichen Smart-Sprachassistenten YOYO können Benutzer problemlos kurze Videos mit Fotos und Bildmaterial erstellen, die auf ihren Geräten gespeichert sind. Vorlagen, Themen und Musik der erzeugten Videos können auch mit zusätzlichen Aufforderungen angepasst werden, sodass personalisierte Ergebnisse entstehen.

Auf dem Snapdragon Summit 2023 zeigte HONOR auch eine auf Verfolgung der Augenbewegungen basierende multimodale Interaktion mit der Bezeichnung Magic Capsule sowie drei Hauptfunktionen von MagicRing: vernetzte Kamera, vernetzte Eingabe und Bildschirmfreigabe auf mehreren Geräten. MagicRing nutzt die neueste Snapdragon Seamless-Technologie; es ermöglicht einen nahtlosen Datenaustausch zwischen den Geräten und ist gleichzeitig stabiler und energieeffizienter als je zuvor.

Auch in Zukunft wird HONOR offen für die Zusammenarbeit mit globalen Partnern sein, während es weiterhin ein Ökosystem von geräteeigener KI-Technologie kultiviert und gleichzeitig mit Innovationen für eine intelligente Zukunft zu einer breiteren Branche beiträgt, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu erschaffen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung und hat sich der Entwicklung von Technologien verschrieben, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, über sich selbst hinauszuwachsen und mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für die verschiedensten Budgets an. Das Portfolio an erstklassigen innovativen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, zu einer besseren Version ihrer selbst zu werden.

