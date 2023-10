SPÖ NÖ: Günther Sidl Fixstarter für Europa

EU-Abgeordneter Günther Sidl soll auch in den kommenden Jahren "Niederösterreichs Botschafter in Brüssel" sein.

St. Pölten (OTS) - Im SPÖ-Bundesparteivorstand am Montag wurde die Liste für die EU-Wahl im kommenden Jahr fixiert - mit EU-Abgeordnetem Günther Sidl auf dem starken dritten Listenplatz. "Es ist wichtig, dass die Anliegen der Menschen in Niederösterreich in der EU gut vertreten werden - und genau das macht unser EU-Abgeordneter Günther Sidl hervorragend. Deshalb ist es mir so wichtig, dass er auch in den kommenden Jahren als unser ‚Niederösterreich Botschafter in Brüssel‘ arbeitet", freut sich SPNÖ-Landesvorsitzender Sven Hergovich über den heutigen Beschluss des SPÖ-Bundesparteivorstandes.

"Günther Sidl ist die stärkste Stimme Niederösterreichs in Europa und es ist ein großer Gewinn, dass Sidl weiterhin erfolgreich am konstruktiven und optimalen Ausgleich zwischen niederösterreichischen und europäischen Interessen arbeiten wird", freut sich SPÖ NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander.

"Der starke Rückhalt durch unseren Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich und so vieler Vertreterinnen und Vertreter der niederösterreichischen Sozialdemokratie ist eine großartige Bestätigung für mich und meine politische Arbeit im EU-Parlament", bedankt sich Sidl für die nachhaltige Unterstützung der Landespartei und zeigt sich auch für den kommenden Wahlkampf voll motiviert: "Die EU kann und muss viel dazu beitragen, dass das Leben der Menschen besser wird. Angefangen bei der Unterstützung unserer Regionen bis hin zum Schutz unserer Natur und des Klimas und der besseren Förderung unserer Top-Lebensmittel - mir geht es darum das Beste für die Menschen in Niederösterreich herauszuholen!"

