FPÖ – Abwerzger/Wurm: „Wir hoffen sehr, dass Dr. Dornauer bezüglich Doppelpass für Südtiroler die Bundes-SPÖ an seiner Seite hat“

FPÖ verweist auf Entschließungsantrag im Nationalrat, der im Mai 2024 abgestimmt werden muss - SPÖ soll einen Schulterschluss für die Südtiroler Anliegen vollziehen

Wien (OTS) - Erfreut zeigten sich heute der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Klubobmann LAbg. Mag. Markus Abwerzger und der Südtirolsprecher im Nationalrat, Klubobmann-Stellvertreter NAbg. Peter Wurm, über die Willensbekundung des Tiroler SPÖ-Landeshauptmannstellvertreters Dr. Georg Dornauer hinsichtlich des Doppelpasses für Südtiroler: „Wir hoffen sehr, dass Dr. Dornauer bezüglich Doppelpass für Südtiroler die Bundes-SPÖ an seiner Seite hat, denn diese Forderung ist wichtig und muss endlich umgesetzt werden“, erörterten Abwerzger und Wurm.

„Bislang hat sich die SPÖ im Nationalrat stets gegen die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler ausgesprochen und war für dieses uns Freiheitlichen so am Herzen liegende Anliegen nicht zu gewinnen. Wir hoffen nun, dass Dornauer ordentlich Überzeugungsarbeit bei seinen Genossen leistet“, so NAbg. Peter Wurm. „Im Südtirol-Unterausschuss des Nationalrates stand bereits im Juni 2015 der Antrag einer überparteilichen Bürgerinitiative zur Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft für jene Menschen in Südtirol auf der Tagesordnung, die den Nachweis erbringen können, dass ihre Familien nachweislich zumindest 1918 das österreichische Heimatrecht beziehungsweise die österreichische Staatsbürgerschaft hatten“, erinnerte Wurm, der darauf verwies, dass zahlreiche positive wissenschaftliche Gutachten vorliegen.

Für FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger war und ist die ÖVP der Hauptschuldige dafür, dass die Doppelstaatsbürgerschaft nicht umgesetzt wurde und wird: „Bereits in der türkis-blauen Regierung wurde die Doppelstaatsbürgerschaft innerhalb der Koalition fertig ausverhandelt, doch die ÖVP hat es bisher nicht geschafft, dass die Doppelstaatsbürgerschaft umgesetzt wird.“ Beide FPÖ-Politiker hoffen daher, dass sich die SPÖ im Nationalrat auf die Seite der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol stellt. Ein Entschließungsantrag im Nationalrat der FPÖ liege vor, der im Mai 2024 abgestimmt werden müsse: „Die SPÖ soll nun einen Schulterschluss für die Südtiroler Anliegen gemeinsam mit uns vollziehen."

