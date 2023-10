75 Jahre Menschenrechte verwandeln das Parlament in ein Lichtkunstwerk

Künstlerin Victoria Coeln lässt das Parlament erstrahlen.

Wien (PK) - Am 10. Dezember 2023 jährt sich die Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zum 75. Mal. Das Parlament setzt aus diesem Anlass Schwerpunkte, die auf die Bedeutung der Menschenrechte für die Demokratie hinweisen.

So lässt die österreichische Künstlerin Victoria Coeln die Fassade des Parlaments im "Licht der Menschenrechte" an ausgewählten Tagen zwischen 8. November 2023 und 28. Jänner 2024 in Lichtrastern erstrahlen.

Die Raster und Regenbogenfarben stehen laut der Künstlerin für Vielfalt, Freiheit, Würde und Rechte für alle. Die Lichtlinien repräsentieren die geistigen Spuren, die wir beim Denken, Sehen und Erkennen hinterlassen.

"Licht steht hier nicht nur für das technische Medium, sondern auch für das innere Leuchten der Menschen, das neue Verbindungen schafft und Hoffnung, Mut und Zuversicht schenkt", erklärt die Künstlerin.

Anlässlich des Jubiläums werden sich auch berühmte Stimmen aus Politik und Gesellschaft zu Wort melden. Ein- und Ausblicke zur aktuellen Lage der Menschenrechte wird es im Parlament selbst, auf der Webseite und auf den Social-Media-Kanälen des Parlaments geben.

Die Aktionstage im Überblick

Red Wednesday, 15. November 2023

Das Parlament zeigt sich solidarisch mit allen, die aufgrund ihres Glaubens Opfer von Diskriminierung oder Gewalt werden.

Orange the World, 25. November 2023

Das Parlament unterstützt seit Jahren die UN-Kampagne gegen Gewalt an Frauen. Der Portikus signalisiert das von 25. bis 29. November 2023 mit einem leuchtenden Orange.

Purple Light Up, 3. Dezember 2023

Das Parlament trägt durch die Teilnahme an der globalen Kampagne #PurpleLightUp rund um den 3. Dezember dazu bei, die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderungen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

75. Jahrestag der Menschenrechte, 10. Dezember 2023

Von 5. bis 12. Dezember repräsentiert das Leitmotiv der Lichtraster und Regenbogenlinien den verbindenden Charakter der Menschenrechte.

We Remember, 27. Jänner 2024

Der 27. Jänner ist jener Tag, an dem 1945 die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau befreit wurden. Das Lichtkunstwerk nimmt darauf Bezug.

(Schluss) red

HINWEIS: Fotos von der Künstlerin und dem Lichtkunstwerk finden Sie im Webportal des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl